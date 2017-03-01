Судья конфисковал семейный автомобиль, на котором ездил пьяный водитель

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ru.DELFI.lt
среда, 1 марта 2017 г. 16:39
Лишенный водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде вильнюсец Вингаудас Микешка столкнулся с новыми неприятностями, потому что пытался парковать машину супруги во дворе многоквартирного дома.
Ramūnas Keidūnas
© DELFI / Domantas Pipas

Вильнюсский участковый суд 1 марта признал 47-летнего Микешку виновным в том, что он управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения (больше 1,5 промилле).

Судья Рамунас Кейдунас, рассмотрев уголовное дело, объявил, что Микешка должен заплатить штраф в размере 100 МПУ (3766 евро), кроме того, судья решил конфисковать Renault Twingo, который принадлежал супруге Микешки.

По словам судьи, нажитое в браке имущество принадлежит на равных обоим супругам.

"Поскольку по закону нет возможности разделить общее имущество супругов, автомобиль Renault Twingo должен быть конфискован, а супруга осужденного может получить свою часть стоимости автомобиля, подав в суд в установленном законом порядке", - констатировал судья.

Согласно материалам дела, Микешка сел за руль автомобиля 16 января, в 15.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, у своего дома. О нетрезвом водителе в полицию сообщил прохожий.

Полиция убедилась в том, что водитель на самом деле пьян - алкотестер показал почти 3 промилле. По данным анализа крови, концентрация алкоголя составила еще больше – 3,29 промилле.

Микешка свою вину не отрицал, рассказал, что он был лишен прав 10-15 лет назад за вождение в нетрезвом виде.

"В тот день мы с женой вернулись из Аникщяй, но она криво припарковала машину, я требовал, чтобы она переставила, мы поссорились, жена ушла домой, – рассказал Микешка. – Я хотел поставить машину ровно, завел мотор и тронулся, ездил туда-сюда, двигатель трижды глох. А потом приехала полиция".

Bерсию Микешки подтвердила и его жена.

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