Судмедэксперты опровергли показания матери: 7-месячная девочка перенесла насилие

 (5)
ru.DELFI.lt
четверг, 20 апреля 2017 г. 17:07
Судмедэксперты опровергли показания 17-летней матери о том, что младенца не били. Пострадавшую девочку привезли в больницу, врачи пытались спасти ее жизнь, но не смогли. Ребенка привезли в больницу в коматозном состоянии, вскоре после этого наступила клиническая смерть, затем ребенок скончался.
© DELFI / Valdas Kopūstas

Шяуляйская окружная прокуратура получила выводы эксперта по факту смерти 7-месячного младенца женского пола.

В выводах сказано, что девочка умерла в результате насилия - был установлен синдром тряски младенца. Этот факт подтверждает обвинения в адрес матери и ее сожителя в убийстве ребенка.

Мать девочки находится под арестом. Сожителю молодой женщины назначена другая мера пресечения - письменная подписка о невыезде и регулярная регистрация в полиции.

Статьи по теме:
В больнице скончалась избитая в Шяуляй 7-месячная девочка  (21)
Находящаяся в коме 7-месячная девочка была избита не в первый раз?  (5)

Прокурор Лаймуте Мартинавичене обратилась в Шяуляйский суд с просьбой о назначении матери стационарной психиатрической экспертизы.

Так прокурор хочет выяснить, может ли женщина отвечать за свои действия. Сейчас как раз проводиться экспертиза.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Судмедэксперты опровергли показания матери: 7-месячная девочка пережила насилие (5)

Судмедэксперты опровергли показания матери: 7-месячная девочка пережила насилие
Судмедэксперты опровергли показания 17-летней матери о том, что младенца не били. Пострадавшую девочку привезли в больницу, врачи пытались спасти ее жизнь, но не смогли. Ребенка привезли в больницу в коматозном состоянии, вскоре после этого наступила клиническая смерть.

Дедушки и бабушки смогут получить больничный по уходу за внуками (4)

Дедушки и бабушки смогут получить больничный по уходу за внуками
Работающие дедушки и бабушки смогут получить больничный по уходу за внуками, этот больничный будет оплачивать "Содра".

Отпускные и надбавки для госслужащих считают по-другому

Отпускные и надбавки для госслужащих считают по-другому
Условия для работников, работающих по Трудовому кодексу, должны быть решены до июля этого года, между тем дискуссии об условиях чиновников еще только начинаются.

Подозреваемым в убийстве 4-летнего ребенка предъявлены новые обвинения (1)

Подозреваемым в убийстве 4-летнего ребенка предъявлены новые обвинения
Подозреваемый в жестоком убийстве 4-летнего ребенка Гедиминас Контянис до суда должен остаться за решеткой. 20 апреля с просьбой об этом в Каунасский участковый суд обратился прокурор. Мать покойного Моника К. также находится под арестом. Обоим подозреваемым предъявлены новые подозрения.

При росте экономики не все жители Литвы заживут лучше (34)

При росте экономики не все жители Литвы заживут лучше
Глава Центробанка Литвы (Lietuvos bankas) Витас Василяускас говорит, что в связи с ускорением роста мировой и литовской экономики, его воздействие относительно неравенства доходов ощутят не все жители.
Facebook друзья
Rambler's Top100