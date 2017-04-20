Судмедэксперты опровергли показания матери: 7-месячная девочка перенесла насилие

Судмедэксперты опровергли показания 17-летней матери о том, что младенца не били. Пострадавшую девочку привезли в больницу, врачи пытались спасти ее жизнь, но не смогли. Ребенка привезли в больницу в коматозном состоянии, вскоре после этого наступила клиническая смерть, затем ребенок скончался.

Шяуляйская окружная прокуратура получила выводы эксперта по факту смерти 7-месячного младенца женского пола.

В выводах сказано, что девочка умерла в результате насилия - был установлен синдром тряски младенца. Этот факт подтверждает обвинения в адрес матери и ее сожителя в убийстве ребенка.

Мать девочки находится под арестом. Сожителю молодой женщины назначена другая мера пресечения - письменная подписка о невыезде и регулярная регистрация в полиции.

Прокурор Лаймуте Мартинавичене обратилась в Шяуляйский суд с просьбой о назначении матери стационарной психиатрической экспертизы.

Так прокурор хочет выяснить, может ли женщина отвечать за свои действия. Сейчас как раз проводиться экспертиза.