Судьи незаконно захватили стоянку для машин у Лукишкской тюрьмы?

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 21 мая 2017 г. 14:58
Находящийся в центре Вильнюса Верховный суд Литвы незаконно пользуется находящейся рядом стоянкой для машин, сообщает передача LNK.
© DELFI / Domantas Pipas

Об этом в мэрию сообщили родители детей из находящегося рядом детского сада Dainorėlis.

Представители суда сказали, что парковаться здесь им разрешили представители Лукишкской тюрьмы, однако им эта земля не принадлежит.

Жительница Вильнюса Неринга Чеснюлене сказала, что работники суда предупредили, что если они будут оставлять на стоянке машины, то пострадают покрышки их машин. Кроме того, полицейские также предупредили, что на этой стоянке паркуются судью, поэтому там машины лучше не оставлять.

Канцлер ВСЛ Чесловас Аткочайтис признал, что стоянка суду не принадлежит, а оборудована она была "10 или 20 лет назад".

"Администрация суда договорилась с администрацией тюрьмы, я так надеюсь, иначе это объяснить не могу. Поскольку территория была приведена в порядок, администрация тюрьмы не была против, чтобы там парковались судью", – сказал Аткочайтис.

Представитель Вильнюсской мэрии Юлюс Моркунас сказал, что ВСЛ не представил никаких документов, подтверждающих право собственности на стоянку.

За самовольное оборудование стоянки для машин грозит административная ответственность.

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