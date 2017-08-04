Судье Каунасского окружного суда предъявлены обвинения в подкупе

Извещение о подозрениях вручено ему после того, как в конце июля президент лишила Р. Антанавичюса правовой неприкосновенности по просьбе Генпрокурора Эвалдаса Пашилиса.

Данные, собранные в досудебном расследовании, позволяют обоснованно считать, что судья Каунасского окружного суда Р. Антанавичюс в начале июня этого года подкупил судью Майжейкяйского районного суда Миндаугаса Клемениса, передав ему взятку в размере 600 евро. Целью подкупа было смягчение административного наказания, избранного полицией для частного лица.