Суд вынесет решение в деле о двуязычных названиях улиц

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ELTA
среда, 15 февраля 2017 г. 08:38
Административный суд Вильнюсского округа 15 февраля вынесет решение по делу двуязычных названий улиц в Вильнюсе, которые разрешила вывесить Вильнюсская мэрия.
© S. Žiūros

Инициативу мэрии в суде обжаловала представитель правительства Вильнюсского округа Вилда Вайчюнене, которая утверждает, что эти надписи не соответствуют закону о государственном языке, а таблички на иностранных языках возмущают жителей и разжигают межнациональную рознь.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, эти таблички стоит считать декоративным элементом, а не информационными знаками. Цель табличек - выражение уважения к другим национальностям.

До сих пор в Вильнюсе открыты 9 стилизованных двуязычных табличек: на Вашингтонской площади, на ул. Русу (Русская), Вокечю (Немецкая), Варшувос (Варшавская), Тоторю (Татарская), Жиду (Еврейская), Латвю (Латышская), Исландиёс (Исландская) и Караиму (Караимская). Позицию представителя правительства разделяет и Государственная комиссия по языку, а также Государственная инспекция по языку.

Шимашюс ранее говорил, что если суд вынесет неблагоприятное решение, то оно будет обжаловано мэрией.

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