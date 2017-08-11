Суд в Литве: гражданин России подозревается в контрабанде кокаина на 49 млн евро

Участковый суд Клайпеды заочно признал российского гражданина подозреваемым по делу о контрабанде почти на 49 млн евро.

Проводившие расследование сотрудники правоохранительных органов подали в суд прошение о признании россиянина подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса (УК) Литвы, в которых установлена ответственность за распространение наркотических веществ в больших количествах и незаконное обладание ими. Законом за такие преступления предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.

Кроме того, как сказала BNS прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Сауле Пучкене, суд в пятницу заочно вынес решение и об его аресте.

"Россиянин выбыл из Литвы в Россию ещё до прибытия груза. Он объявлен в международный розыск. Его место жительства заявлено в Москве. Будут приняты все меры по его розыску и допросе", - сказала она.

Зарегистрировавший в Литве малое предприятие россиянин имел выданный Департаментом миграции вид на жительство в стране.

В среду в Клайпеде таможенниками была задержана одна из самых крупных в истории Литвы партия кокаина - более 600 кг.

Наркотики таможенники обнаружили в тайниках, оборудованных в в прибывших из Эквадора устройствах. Для их вскрытия пришлось прибегнуть к услугам могущей демонтировать сложные устройства фирмы.

Приблизительная стоимость такого количества наркотиков на чёрном рынке - порядка 49 млн евро.

После проведения специалистами таможни анализа рисков было принято решение тщательно прибывшие в Клайпедский порт из Южной Америки грузы. Оборудование доставляли по заказу предприятия вышеупомянутого россиянина.