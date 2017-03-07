Суд: в идентификационных картах фамилии должны быть написаны и не по-литовски

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) принял еще одно решение о написании имен собственных в документах - было решено, что нелитовские фамилии Вардын и Пауэлс (Wardyn, Pauwels) должны быть написаны и в литовской транскрипции и буквами нелитовского алфавита.

Решения суда являются окончательными и обжалованию не подлежат.

"Каким способом будет написано, до сих пор не понятно и не ясно", - сказала BNS глава Европейского фонда прав человека, который представляет заявителей, Эвелина Балико.

Семья литовки и поляка просила выдать их ребенку идентификационную карту согласно записанной в регистре населения фамилии Wardyn с буквой w, отсутствующей в литовском алфавите, а семья бельгийца и литовки просила вписать фамилию ребенка и в идентификационной карте, и в паспорте.

На минувшей неделе суд уже принял два решения по делам Жакэ (Jaquet) и Горецки-Мицкевич (Gorecki - Mickiewicz). Суд обязал Вильнюсское управление миграционной службы полиции выдать гражданам Литвы паспорта с обеими версиями написания фамилии: в литовской транскрипции, которая должна быть вписана на основной странице паспорта, и на языках оригинала в разделе прочих записей.

Э.Байко сказала, что обе семьи после решения суда уже обратились к чиновниками из миграционного управления, однако и на сей раз им отказали выдать документы с двумя различными вариантами фамилий. По словам юриста, далее они будут добиваться правосудия в Европейском суде по правам человека и в Комитете по правам человека ООН.

Действующие сейчас в Литве законодательные акты предусматривают, что в документах литовских граждан имена и фамилии пишутся буквами литовского алфавита.