Суд указал выдать потомку поэта Мицкевича паспорт с буковой w в фамилии

В литовском алфавите таких букв нет.

Решением ГАСЛ, в литовском документе имя и фамилия должны быть написаны и в литовской фонетической транскрипции и буквами нелитовского алфавита, как в языке оригинала "Alexia Gorecki-Mickiewicz".

Принимая решение, суд руководствовался разъяснением Конституционного суда, в котором говорится, что имена собственные в паспортах пишутся только буквами литовского алфавита и это не противоречит Конституции. Одновременно ГАСЛ отмечает, что правовые акты не препятствуют написанию фамилии другими письменными знаками в разделе прочих записей паспорта по желанию гражданина.

"Отсутствие правого регламентирования само по себе не может быть основанием для отказа внесения на страницу прочих записей имени и фамилии буквами нелитовского алфавита", - говорится в сообщении суда.

В суд по вопросу написания имени и фамилии несовершеннолетней дочери, родившейся в Литве, обратился праправнук поэта Роман Горецкий-Мицкевич (Romanas Goreckis-Mickevicius). У девочки двойное литовское и французское гражданство. Во всех документах имя и фамилия девочки написаны в оригинальной транскрипции, то есть с буквами x и w.

Срок действия выданного в 2010 году литовского паспорта девочки истек, когда семья обратилась в Управление миграции, ей отказали выдать документ, с не трансформированными согласно правилам литовского языка именем и фамилией.