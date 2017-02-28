Суд указал выдать потомку поэта Мицкевича паспорт с буковой w в фамилии

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BNS
вторник, 28 февраля 2017 г. 19:47
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) обязал Миграционную службу Вильнюсской полиции выдать литовский паспорт дочке праправнука известного поэта Адама Мицкевича, в котором фамилия была бы написана с буковой w, а имя с – x. Однако эта запись должна быть не на основной странице паспорта, а в разделе записей.
Adomas Mickevičius
© DELFI (R. Pukenės nuotr.)

В литовском алфавите таких букв нет.

Решением ГАСЛ, в литовском документе имя и фамилия должны быть написаны и в литовской фонетической транскрипции и буквами нелитовского алфавита, как в языке оригинала "Alexia Gorecki-Mickiewicz".

Принимая решение, суд руководствовался разъяснением Конституционного суда, в котором говорится, что имена собственные в паспортах пишутся только буквами литовского алфавита и это не противоречит Конституции. Одновременно ГАСЛ отмечает, что правовые акты не препятствуют написанию фамилии другими письменными знаками в разделе прочих записей паспорта по желанию гражданина.

"Отсутствие правого регламентирования само по себе не может быть основанием для отказа внесения на страницу прочих записей имени и фамилии буквами нелитовского алфавита", - говорится в сообщении суда.

В суд по вопросу написания имени и фамилии несовершеннолетней дочери, родившейся в Литве, обратился праправнук поэта Роман Горецкий-Мицкевич (Romanas Goreckis-Mickevicius). У девочки двойное литовское и французское гражданство. Во всех документах имя и фамилия девочки написаны в оригинальной транскрипции, то есть с буквами x и w.

Срок действия выданного в 2010 году литовского паспорта девочки истек, когда семья обратилась в Управление миграции, ей отказали выдать документ, с не трансформированными согласно правилам литовского языка именем и фамилией.

BNS
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Суд указал выдать потомку поэта Мицкевича паспорт с буковой w в фамилии (3)

Adomas Mickevičius
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) обязал Миграционную службу Вильнюсской полиции выдать литовский паспорт дочке праправнука известного поэта Адама Мицкевича, в котором фамилия была бы написана с буковой w, а имя с – x. Однако эта запись должна быть не на основной странице паспорта, а в разделе записей.

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