Суд: скандально известная усадьба в Друскининкай подлежит сносу

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BNS
суббота, 24 декабря 2016 г. 09:41
Вильнюсский окружной суд (ВОС) в пятницу постановил, что известные под названием "поместье Виюнеле" дорогие апартаменты в Друскининкай, из-за которых полгода назад возник и политический ажиотаж, подлежат сносу. Это должно быть сделано в течение полугода. Суд распорядился восстановить ситуацию, имевшую место до нарушения.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

"Решение участкового суда отменено, иск прокуратуры удовлетворен", - сообщила пресс-атташе ВОС Раймонда Ягминайте.

Вердикт коллегии Отдела гражданских дел ВОС вступил в силу сразу же, однако в течение трех месяцев он еще может быть обжалован в Верховном суде.

Истцом в этом деле была Генпрокуратура, ответчиком - администрация самоуправления Друскининкай, Национальная земельная служба и три физических лица.

"Судейская коллегия мотивирует это решение тем, что это строительство не было возможным, потому что оно велось в отведенной для рекреационных целей охранной курортной зоне, во второй охранной полосе", - говорится в сообщении суда.

Суд: скандально известная усадьба в Друскининкай подлежит сносу
© DELFI (M. Ažušilio nuotr.)

"В центре Друскининкай, в курортной зоне, на месте сгоревшего пункта лодочного проката, в 2013 году началось строительство жилого дома площадью почти 600 кв. метров. Местные жители прозвали эти апартаменты "поместьем Виюнеле". Необходимые для строительства разрешения выдали самоуправление Друскининкай и местная служба по землеустройству.

Осенью прошлого года правительство вычеркнуло из своего постановления весь раздел, который регламентировал курортные охранные зоны. Правоохрана начала досудебное расследование по подозрению в незаконном влиянии при ликвидации этого правового акта.

Расследование было прекращено за отсутствием признаков преступного деяния. Однако после того, как были обнародованы распечатки переговоров фигурировавших в расследовании политиков и членов правительства, стало ясно, что ликвидации курортных зон добивался мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас, который тогда входил в Социал-демократическую партию.

В этой связи он неоднократно звонил тогдашнему министру по вопросам окружающей среды Кястутису Трячёкасу, канцлеру правительства Альминасу Мачюлису, другим должностным лицам. Между тем в суде проходил место процесс защиты общественного интереса относительно строящихся в центре курортного города Друскининкай, на берегу пруда Виюнеле дорогих апартаментов.

Самоуправление Друскининкай выдало необходимые разрешения на это строительство, а прокуратура добивалась признания их незаконными. В ходе расследования в качестве свидетеля был опрошен и тогдашний премьер, лидер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс.

BNS
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