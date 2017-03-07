Суд решит, записать ли фамилию в идентификационной карте нелитовскими буквами

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BNS
вторник, 7 марта 2017 г. 09:05
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) примет решения о написании двух нелитовских фамилий в удостоверяющих личность документах.
© DELFI / Audrius Solominas

Представляющая семьи Пауэлс и Вардын (Pauwels, Wardyn) в суде глава Европейского фонда по правам человека Эвелина Балико говорит, что особенно ждут решения в деле Вардын, потому что здесь суд впервые должен будет высказаться о записи фамилии ребенка, гражданина Литвы, не в паспорте, а в удостоверяющей личность карте.

В другом деле литовка Эрнеста Пауэлс, которая вышла замуж за бельгийца, просит, чтобы приобретенная ею фамилия была записана в паспорте с буквой w.

На минувшей неделе ГАСЛ признал обоснованными требованиях двух семей - Жаке (Jaquet) и Горецки-Мицкевич (Gorecki-Mickiewicz) - записать имена и фамилии их детей в паспорта на языке оригинала. Правда, суд указал включать нелитовскую запись имен и фамилий только на странице для других записей паспорта, с сохранением на официальной странице паспорта литовских форм имен и фамилий. Суд также отметил, что парламент до сих пор не регламентировал написание нелитовских имен и фамилий в документах.

Вице-министр юстиции Паулюс Грицюнас говорит, что вся инициатива в этом вопросе сейчас находится в руках Сейма, он также подтвердил, что ожидается решение суда по фамилиям на этой неделе, поскольку может быть сформирован прецедент по поводу идентификационной карты.

BNS
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Суд решит, записать ли фамилию в идентификационной карте нелитовскими буквами (6)

Суд решит, записать ли фамилию в идентификационной карте нелитовскими буквами
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) примет решения о написании двух нелитовских фамилий в удостоверяющих личность документах.
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