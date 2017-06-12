Суд решает вопрос меры пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве матери

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ru.DELFI.lt
понедельник, 12 июня 2017 г. 11:28
12 июня Каунасский участковый суд разрешил взять под стражу мужчину, которого подозревают в том, что он подушкой задушил свою тяжелобольную мать. О преступлении он сам сообщил другу, написав смс-сообщение, однако его друг не сразу поверил в это.
Galimai motiną nužudžiusį vyrą teismas suėmė
© DELFI / Kęstutis Kasciukevičius

О преступлении в полицию сообщили 10 июня, в 13.35 ч.

В квартире на ул. Укмергес, в Каунасе, был обнаружен труп женщины (1953 г.р.).

По предварительным данным, женщину ее сын задушил подушкой. Предполагают, что женщина была убита за несколько дней до того, как об этом узнала полиция. Нетрезвый (2,49 промилле) 33-летний подозреваемый был закрыт в арестантскую.

Мужчина ранее не был судим, он не относится к асоциальным людям.

Полицию вызвал друг подозреваемого, которому тот сообщил об убийстве. Затем подозреваемый разместил прощальное письмо в социальной сети.

Покойная женщина была тяжелобольна. Она не ходила, нуждалась в постоянном уходе. Предполагают, что это могло стать причиной убийства.

По предварительным данным, подозреваемый в конце мая ушел с работы из-за психологических проблем.

Мужчина сознался в убийстве. По его словам, за матерью, которая была больна как физически, так и психически, он ухаживал 15 лет.

Мужчина сказал, что из-за этого он сам стал нуждаться в медицинской помощи.

В понедельник эксперты должны представить выводы о причине смерти женщины.

Суд планирует объявить свое решение в 13.15 ч.

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