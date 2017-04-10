Суд разрешил сменившей пол жительнице Литвы стать мужчиной

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ru.DELFI.lt
понедельник, 10 апреля 2017 г. 15:10
В Литве – беспрецедентное решение: пока политики медлят с принятием закона о смене пола, суд удовлетворил иск транссексуала и указал работникам отдела метрикации изменить соответствующие записи - изменить пол с женского на мужской.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Решение принял судья Жильвинас Теребейза. Заинтересованные стороны – Минюст Литвы, Центр реестра и отдел Гражданской метрикации администрации Вильнюсской мэрии могут подать апелляцию, если не согласятся с вердиктом суда.

Согласно делу, в мае прошлого года у жительницы Вильнюса работники Жирмунайского центра психического здоровья диагностировали транссексуальность, через несколько месяцев она в частной клинике за свой счет провела операцию по удалению молочных желез.

"Я также начал гормональную терапию, успешное лечение привело к изменению внешнего вида – в социальном пространстве я выгляжу как мужчина, и меня считают мужчиной", – указала жительница Вильнюса, которая по документам пока является женщиной.

После радикальных физических перемен она обратилась в отдел метрикации с просьбой изменить записи относительно половой принадлежности, но ее просьбу не выполнили, т.к. Литва до сих по не приняла закон об изменении пола.

На данный момент женщина, сменившая пол физически, вынуждена жить с мужской внешностью при том, что документы у нее свидетельствуют о принадлежности к иному полу.

Из-за несоответствия внешнего вида записям в документах транссексуал постоянно сталкивается с унизительными ситуациями – "Я вынуждена указывать свою половую принадлежность, так сталкиваюсь с проявлением дискриминации, враждебности и даже физического насилия".

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