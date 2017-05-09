Суд принял решение в деле об угрозах в адрес беременной женщины и ее супруга

9 мая Каунасский участковый суд вынес решение по делу в отношении двоих молодых людей, которых обвиняли в угрозах в адрес беременной женщины и ее супруга-иностранца. Молодые люди оскорбляли женщину за то, что она, по их мнению, слишком медленно рассчитывалась за товары у кассы, в адрес ее мужа-иностранца сыпались расистские заявления.

Суд признал обоих мужчин виновными и назначил им ограничение свободы на срок 1.6 г., в это время они должны будут находиться дома с 22.00 до 6.00 ч. Кроме того, они должны будут безвозмездно отработать по 120 ч. в учреждениях здравоохранения, где ухаживают за инвалидами.

Судья после суда сказал, что обвиняемые ранее были судимы, но не вынесли урок, поэтому им и назначили такое наказание.

Обвиняемые Паулюс Элиёшюс (24 г.), ранее дважды судимый, и Лукас Букаускас (23 г.), один раз судимый, в суде прятали лица и с журналистами не общались. Они не работают и не учатся, Элиёшюс сказал, что работает в Норвегии, но не указал, где именно.

По словам прокурора Юргиты Паталавичене, подозреваемые свою вину признали и сожалеют о содеянном, они сказали, что совершили преступление, поскольку были возмущены тем, что женщина медленно расплачивалась за товары. Кстати, молодые люди признали, что в момент совершения преступления были нетрезвыми.

DELFI напоминает, что 12 марта (в воскресенье), около 19.30 ч. в Каунасе, на ул. Року в ТЦ было совершено нападение на беременную женщину. Ей не удалось расплатиться банковской картой, поэтому сын принес ей деньги из машины. Это не понравилось молодым людям - они стали нецензурно браниться и угрожать ей судьбой Евы Страздаускайте.

На улице молодые люди не угомонились, стали оскорблять и супруга женщины, угрожали ему расправой.