Как сообщалось, правоохрана США предъявила литовцу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности.

Прокуратура просит выдать находящегося сейчас под арестом 48-летнего Э. Римашаускаса на основании международного договора с США об экстрадиции.

Э. Римашаускас был задержан в середине марта, спустя примерно месяц Литва получила просьбу США об экстрадиции подозреваемого.

Суд примет решение об экстрадиции в США подозреваемого в афере на сумму 100 млн. долларов литовца

Суд примет решение об экстрадиции в США подозреваемого в афере на сумму 100 млн. долларов литовца Вильнюсский окружной суд в пятницу собирается рассмотреть заявление Генеральной прокуратуры о выдаче Соединенным Штатам Америки гражданина Литвы Эвалдаса Римашаускаса, который подозревается в том, что мошенническими действиями выманил у двух международных компаний в США - Google и Facebook - 100 млн. долларов (почти 92 млн. евро).

Снижается популярность премьер-министра Саулюса Сквернялиса Популярность премьер-министра Саулюса Сквернялиса снижается - в апреле его положительно оценивали 60% жителей страны - это на 6% меньше, чем в марте, таковы результаты опроса, проведенного по заказу информационного агентства BNS компанией RAIT.

Бразаускене покидает резиденцию в Турнишкес Вдова президента Альгирдаса Бразаускаса предприниматель Кристина Бразаускене покидает резиденцию в Турнишкес, об этом сообщает Info TV.

Погода: грядут долгожданные перемены С пятницы весна снова вернет себе силы, температура поднимется выше. В выходные ожидается приятная и довольно теплая погода. Похоже, что и на следующей неделе особых перемен не ожидается.