Суд предал огласке долги дизайнера Статкявичюса

У известного литовского дизайнера неприятности: судьи, которые долго искали его и не смогли найти, публично объявили, сколько дизайнер должен коммунальному хозяйству.

На сайте литовских судов появилось сообщение о том, что 15 мая Вильнюсский участковый суд принял заочное решение в гражданском деле по иску ЗАО Senamiesčio ūkis к ответчику Юозасу Статкявичюсу. Ответчик должен выплатить коммунальному хозяйству долг.

"Место жительства и работы истца неизвестно, принято заочное решение и о нем объявлено публично. Постановление суда считается переданным ответчику со дня его публикации на сайте суда", – сказано в сообщении.

Коммунальное хозяйство в иске указало, что с ноября 1996 г. Статкявичюс является владельцем квартиры на ул. Аушрос Варту, он, как и другие жильцы, должен платить за коммунальные услуги.

Однако Статкявичюс не платил за эти услуги с февраля 2016 до января 2017 г., появился долг в размере 195,84 евро.

Поскольку Статкявичюс по указанному адресу на письма компании не реагировал, Senamiesčio būstas обратился в суд. Суд также неоднократно посылал дизайнеру уведомления и повестки, но они возвращались, поэтому было решено провести слушание заочно и объявить об этом на специальном сайте.

Суд постановил, что дизайнер должен выплатить не только долг, но также пеню и судебные издержки.

На сайте можно найти фамилию Статкявичюса и в других делах - суд объявил, что он должен не только Senamiečio būstas, но и компании Palangos šiluma.

О задолженности Статкявичюса коммунальщикам DELFI писал и в 2007 г., тогда Senamiesčio būstas также обращался в суд. Тогда дизайнер в интервью журналистам признал, что для него это - новость.

На этот раз Статкявичюс на звонки журналиста DELFI не ответил – вскоре прислал смс-сообщение. А, получив вопросы в виде сообщения, указал, что "не туда попали", а смс он "передаст в полицию".