Суд отклонил требование снять таблички с двуязычными названиями в Вильнюсе

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BNS
среда, 15 февраля 2017 г. 11:46
Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) отклонил просьбу представителя правительства Литвы признать незаконными таблички с названиями улиц на иностранных языках в Вильнюсе.
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"Суд постановляет отклонить просьбу заявителя как необоснованную", - огласила Виолета Петкявичене решение судейской коллегии в среду в суде.

Инициативу мэрии в суде обжаловала представитель правительства Вильнюсского округа Вилда Вайчюнене, которая утверждает, что эти надписи не соответствуют закону о государственном языке, а таблички на иностранных языках возмущают жителей и разжигают межнациональную рознь.

Комментируя решение журналистам, В. Петкявичене сказала, что суд установил, что эти таблички не являются официальными, потому что они не дублируют названия улиц на литовском языке. Все они штучные, отличаются друг от друга и не могут быть приравнены к массовым надписям на языке другой национальности. По ее словам, одним из главных аргументов было то, что целью табличек не является распространение информации на языке, отличном от государственного, инициатива не исходит из стремления поставить другие языки в один ряд с государственным.

Суд также обратил внимание на то, что таблички вывешены не на всех или не на многих улицах Вильнюса, а только на тех, которые названы по этническому происхождению или религии.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, эти таблички стоит считать декоративным элементом, а не информационными знаками. Цель табличек - выражение уважения к другим национальностям. До сих пор в Вильнюсе открыты 9 стилизованных двуязычных табличек: на Вашингтонской площади, на ул. Русу (Русская), Вокечю (Немецкая), Варшувос (Варшавская), Тоторю (Татарская), Жиду (Еврейская), Латвю (Латышская), Исландиёс (Исландская) и Караиму (Караимская). Позицию представителя правительства разделяет и Государственная комиссия по языку, а также Государственная инспекция по языку.

BNS
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Суд отклонил требование снять таблички с двуязычными названиями в Вильнюсе (37)

Суд отклонил требование снять таблички с двуязычными названиями в Вильнюсе
Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) отклонил просьбу представителя правительства Литвы признать незаконными таблички с названиями улиц на иностранных языках в Вильнюсе.
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