Суд наказал женщину за жестокое обращение с животным

Хотя хозяйка собаки, возраст которой чуть больше года, Луцина Судейкене уверяла, что заботится о своем питомце и уделяет ей достаточно внимания, городской суд Вильнюсского округа констатировал, что такое поведение в отношении животного неприемлемо, а за жестокое обращение с животным женщина должна ответить в административном порядке .

Суд назначил Л.Судейкене штраф в размере 50 евро, которые в связи с тяжелым материальным положением нарушительнице позволили выплатить в течение пяти месяцев.

Суд вынес решение не конфисковать у хозяйки животное, женщина уже отдала собаку в Вильнюсскую санитарную службу бездомных животных.

О жестоком обращении с животным Вильнюсской ветеринарной службе сообщили в декабре. После проверки, инспекторы установили, что собака содержится во дворе дома по ул.Поперяус

Кобель был настолько истощен, что видны были его ребра, у собаки не было будки и возможности спрятаться от плохих погодных условий. Кроме того, вольер был загрязнен экскрементами. У дома также была обнаружена и другая собака, которая привязана не была. Обе собаки не были вакцинированы от бешенства.

Привлеченная к административной ответственности Л.Судейкене призналась инспекторам, что у нее были две собаки. Одна - старая, которой было около 14 лет, ее она содержала дома, однако выпускала прогуляться на улицу. "В морозы в дом брала и молодую собаку", - сказала женщина.

Она уверяла, что кормила животных два раза в день "Не знаю, почему та, что моложе, стала такой худой, она очень быстро все съедает, а потом ее рвет едой. Собаки не были привиты, поскольку у меня на это нет денег, в нашей деревне все собаки не привиты", - поясняла она.

Женщина уверяла, что даже не знала, что обязана сделать прививку своим питомцам.

В законе о защите животных установлено, что владельцы животных обязаны обеспечить их вакцинацию от бешенства. В законодательных актах подчеркивается, что это нужно делать в обязательном порядке не реже одного раза в 12 месяцев.

Наказав Л.Судейкене за жестокое обращение с животным, суд отметил, что такое поведение проявилось в виде недостаточного снабжения питомца едой и питьем: "Хотя Л.Судейкене утверждает, что собака питалась два раза в день, очевидно, что выдававшееся ей количество еды было недостаточным".

По утверждению суда, инспекторы дважды приезжали с проверкой и оба раза были шокированы увиденной картиной.

"Указанное Л.Судейкене обстоятельство, что собака все съедала все так быстро, что ее даже рвало, только подтверждает, что она была голодна и питание ее было недостаточным", - подчеркнул суд.