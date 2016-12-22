Суд аннулировал разрешение на строительство Дома Москвы в Вильнюсе

Такое решение принял Вильнюсский участковый суд, отчасти он также удовлетворил просьбу ответчика - публичного учреждения "Московский центр культуры и бизнеса - Дом Москвы" разрешить привести в порядок здание и документы не за год, как просила инспекция, а за три года.

Это решение суда может быть обжаловано в суде более высокой инстанции.

Ещё летом прошлого года самоуправление начало выяснять, законно ли объект возводится в Вильнюсе. Были выявлены нарушения строительного регламента, зафиксированы нарушения требований высотности зданий и плотности застройки. Разрешение на строительство в нарушение правовых актов выдала мэрия Вильнюса в 2008 году.

Сейчас самоуправление поддержало просьбу инспекции аннулировать разрешение. Представители Дома Москвы по существу не оспаривали решение инспекции, лишь просили установить более длительный срок для приведения в порядок документов и легализации строительства.

Идея строительства Дома Москвы в Вильнюсе родилась в июле 2004 года, когда юбилейные торжества по случаю 750-летия коронации Миндаугаса посетил бывший тогда мэром Москвы Юрий Лужков. Тогда было решено реализовать сходный проект и в Москве. Дом Москвы в Вильнюсе начали строить в 2008 году. В здании планировалось оборудовать зал, музей, различные экспозиционные помещения, целью этого центра было развитие отношений между Москвой и Вильнюсом.