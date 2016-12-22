Суд аннулировал разрешение на строительство Дома Москвы в Вильнюсе

 (15)
BNS
четверг, 22 декабря 2016 г. 17:50
Суд удовлетворил просьбу Литовской государственной инспекции по территориальному планированию и строительству отменить разрешения на строительства Дома Москвы в Вильнюсе, выданные в 2008 году.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Такое решение принял Вильнюсский участковый суд, отчасти он также удовлетворил просьбу ответчика - публичного учреждения "Московский центр культуры и бизнеса - Дом Москвы" разрешить привести в порядок здание и документы не за год, как просила инспекция, а за три года.

Это решение суда может быть обжаловано в суде более высокой инстанции.

Ещё летом прошлого года самоуправление начало выяснять, законно ли объект возводится в Вильнюсе. Были выявлены нарушения строительного регламента, зафиксированы нарушения требований высотности зданий и плотности застройки. Разрешение на строительство в нарушение правовых актов выдала мэрия Вильнюса в 2008 году.

Статьи по теме:
Не помешает ли ультиматум Шимашюса в адрес "Дома Москвы" важным переговорам?  (55)
В МИД РФ прокомментировали ситуацию со строительством "Дома Москвы" в Вильнюсе  (39)

Сейчас самоуправление поддержало просьбу инспекции аннулировать разрешение. Представители Дома Москвы по существу не оспаривали решение инспекции, лишь просили установить более длительный срок для приведения в порядок документов и легализации строительства.

Идея строительства Дома Москвы в Вильнюсе родилась в июле 2004 года, когда юбилейные торжества по случаю 750-летия коронации Миндаугаса посетил бывший тогда мэром Москвы Юрий Лужков. Тогда было решено реализовать сходный проект и в Москве. Дом Москвы в Вильнюсе начали строить в 2008 году. В здании планировалось оборудовать зал, музей, различные экспозиционные помещения, целью этого центра было развитие отношений между Москвой и Вильнюсом.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Литовских инструкторов проводили для участия в операции против ИГ в Ираке (5)

Литовских инструкторов проводили для участия в операции против ИГ в Ираке
В четверг в штабе Батальона им.Гедиминаса вооруженных сил Литвы состоялась церемония проводов первых шести литовских инструкторов для участия в операции против группировки "Исламское государство" в Ираке.

Читатели DELFI назвали Рождественскую елку в Вильнюсе самой красивой (4)

Kalėdinė Vilniaus eglė (S. Žiūros nuotr.)
У жителей Вильнюса есть повод для радости - столичная елка была выбрана читателями DELFI самой красивой в Литве.

Суд аннулировал разрешение на строительство Дома Москвы в Вильнюсе (15)

Суд аннулировал разрешение на строительство Дома Москвы в Вильнюсе
Суд удовлетворил просьбу Литовской государственной инспекции по территориальному планированию и строительству отменить разрешения на строительства Дома Москвы в Вильнюсе, выданные в 2008 году.

В компьютерах учреждений Литвы обнаружено разведывательное оборудование РФ (30)

Elektroniniai valdžios vartai
В этом году российское разведывательное оборудование было обнаружено в трех компьютерах государственных учреждений Литвы, заявил директор Национального центра кибернетической безопасности Римтаутас Чернаускас.

Такой популярности не ожидали: предложившие ужин в Сочельник рестораны забиты до отказа (5)

Kūčių stalas
Стоит только подумать, сколько времени надо провести на кухне, чтобы приготовить 12 блюд в Сочельник, как охватывает ужас? Расслабьтесь и пригласите близких... в ресторан.
Facebook друзья
Rambler's Top100