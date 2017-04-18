"Я с формулировкой прокурорских оценок категорически не согласен. Я не сделал ничего, что, по моему разумению, расходилось бы с законом. И я это докажу", - сказал во вторник журналистам Г.Стяпонавичюс после того как генпрокурор Эвалдас Пашилис попросил парламент лишить его парламентской неприкосновенности для возможного привлечения к уголовной ответственности за злоупотребления.

"Ни одного слова о каких-либо интересующих их законах мы не говорили. И это интересная часть истории, когда прокуроры позволяют себе с трибуны Сейма утверждать, и создавать контекст, будто мои встречи могли хоть как-то иметь некую, извините, ощутимую причинную связь. Всё это выдумки. В этом, по моему мнению, и содержится постыдный эпизод", – заявил Г.Степонавичюс.

Он признал, что с вице-президентом концерна MG Baltic Р.Курлянскисом договаривался насчёт финансовой поддержки своей избирательной кампании, но от него как от физического лица помощи не получал, суммы были перечислены со счёта предприятий MG Baltic публичному учреждению и его фонду поддержки.

Генеральный прокурор Пашилис утверждал, что парламентарий с вице-президентом концерна MG Baltic Раймундасом Курлянскисом разговаривал по вопросу незаконного финансирования партии, а голосование в пользу благоприятных для концерна правовых актов принижает авторитет Сейма и дискредитирует имя депутата парламента.

Обращаясь во вторник к парламенту, Генпрокурор отметил две встречи Стяпонавичюса и Курлянскиса, которые имели место в 2015 и 2016 гг., а также два голосования в парламенте по правовым актам.

Как отметил Э.Пашилис, 29 октября 2015 г. Г.Степонавичюс договорился с Р.Курлянскисом, что предприятия MG Baltic перечислят денежные средства связанному с Движением либералов центру Laisvės studijų centras и Фонду поддержки Г.Степонавичюса, таким образом незаконно финансируя деятельность Движения либералов.

После этой встречи, отмечается в обращении Генпрокурора, Г.Степонавичюс в ноябре и декабре голосовал за принятие выгодных для MG Baltic правовых актов.

Прокурор указал, что в феврале MG Baltic Media на счёт Laisvės studijų centras перечислил 10 тыс. евро, Фонду Степонавичюса - 5 тыс. евро.

В прошлом году в рамках расследования политической коррупции правоохранительные органы предъявили подозрения председателю ЛЛД Элигиюсу Масюлису в том, что он взял у вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса более 100 тыс. евро взятки за действия партии в пользу концерна.

Служба спецрасследований также подозревает, что Р. Курлянскис через бывшего тогда членом Сейма представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса стремился оказать влияние на членов этой партии с тем, чтобы они действовали в интересах концерна.

В деле предъявлены подозрения не только Р. Курлянскису, но и самому концерну MG Baltic.