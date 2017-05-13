Студенты Вильнюсского университета будут анализировать СМИ и пропаганду

С 1-го сентября в Институте иностранных языков Вильнюсского университета стартует магистерская программа "Медиалингвистика", которая может заинтересовать всех тех, что интересуется деятельностью СМИ и намерен работать в медиабизнесе.

"На рубеже ХХ-ХХI веков сформировалось активно развивающееся направление прикладной лингвистики – медиалингвистика, изучающее функционирование языка в условиях динамически изменяющегося пространства публичной коммуникации", - в интервью DELFI рассказывает доктор гуманитарных наук, профессор Института иностранных языков Вильнюсского университета Дануте Бамилайтите.

По ее словам, новая программа также даст возможность выявления пропаганды, дезинформации, скрытого смысла, позиции автора и т.п. в медиатекстах. "Следует отметить, что выпускники нашей программы, обладая знаниями о языковых маркерах ложной информации и о языковых средствах ее создания смогут определять эти проявления на языковом уровне", - говорит профессор.

- Уважаемая Дануте, как и почему возникла необходимость в такой магистерской программе, как медиалингвистика?

- Изменения в информационном пространстве, смена технологий традиционной и сетевой публичной коммуникации изменили и саму коммуникацию, и нормы речевого поведения, произошли изменения в системе языка, на котором осуществляется коммуникация.

Естественно, что эти явления привлекли внимание лингвистов, и на рубеже ХХ-ХХI веков сформировалось активно развивающееся направление прикладной лингвистики – медиалингвистика, изучающее функционирование языка в условиях изменяющегося пространства публичной коммуникации.

Необходимость создания магистерской программы "Медиалингвистика" обусловлена несколькими факторами.

Прежде всего - это потребность в высококвалифицированных специалистах, способных ориентироваться в изменяющейся коммуникационной среде, отбирать важную информацию и ее достоверные источники, понимать истинный смысл и критически оценивать содержание передаваемой информации, использовать критерии выявления пропаганды, демагогии, клеветы и других проявлений языковой агрессии, профессионально создавать тексты разных типов.

Немаловажную роль в развитии идеи создания программы сыграли научные исследования медиатекстов, которые уже в течение нескольких лет проводятся преподавателями института иностранных языков Вильнюсского университета. В этих исследованиях принимают участие и студенты специальности "Английский и русский языки", готовящие курсовые и дипломные работы, посвященные анализу рекламных, новостных, информационных медиатекстов.

И, наконец, к разработке магистерской программы нас подтолкнуло желание выпускников бакалаврской программы "Английский и русский языки" продолжать обучение в университете на более высоком уровне.

Уникальность новой программы заключается в том, что она объединяет теоретические основы мировой медиалингвистики с практикой изучения двух иностранных языков (английского и русского). Проводимые во время обучения исследования текстов могут стать весомым вкладом в развитие традиции нового направления лингвистических исследований в Литве.

Магистерская программа "Медиалингвистика" состоит из трех направлений. Ядро программы составляет блок "Медиалингвистика I, II, III", который преподается в течение первых трех семестров и посвящен изучению различных аспектов медиатекстов на русском и английском языках. Этот блок также включает в себя курс типологии современных медиажанров и позволяет овладеть навыками создания эффективных текстов разных жанров.

Блок "Медиа и коммуникация" разработан и преподается нашими коллегами с факультета коммуникации и направлен на знакомство с широким спектром современных исследований в области коммуникационных процессов (медиафилософия, современные медиа и их исследования, социальные медиа и их роль в культурной коммуникации).

Блок "Медиадискурс" составляют учебные предметы, цель которых заключается в осмыслении всех основных категорий медиадискурса и овладении основными методами дискурс-анализа.

- Почему выбрана пара языков русский - английский? Насколько знание русского языка перспективно для такого региона, как Балтия, Литва?

- Англоязычный и русскоязычный компоненты являются одними из важнейших сегментов современного мирового медиаландшафта. По данным проекта W3Techs, посвященного исследованиям интернет-пространства, по использованию на веб-сайтах русский язык уверенно занимает второе место после английского. Выбор сочетания именно этих двух языков объясняется их актуальностью как в глобальном информационном пространстве, так и в странах Балтии.

В информационном пространстве Литвы, наряду с национальным, выделяются англоязычный и русскоязычный компоненты. Распространение информации, позиционирование государственных учреждений, частных компаний и предприятий и реклама их продукции, общение в сферах политики, дипломатии, культуры частично осуществляются на английском и русском языках.

Кроме того, анализ объявлений работодателей (на сайтах cv.lt, cvonline.lt, cvmarket.lt, dirba.lt.), приятно удивил создателей программы, как количеством, так и перечнем компетенций, которыми должен обладать будущий работник. Оказалось, что на разные должности от администратора офиса и WEB-редактора до заместителя директора предприятия работодатели ищут лиц, имеющих высшее образование в области филологии, коммуникации и медиа, владеющих английским и русским языками, способных отбирать, аннотировать и реферировать информацию, создавать рекламные тексты, редактировать тексты и т.п.

- Последние исследования в области медиалингвистики — могли бы вы выделить что-то интересное?

- Исследования в области медиалингвистики очень разнообразны и их так много, что трудно выделить самое интересное. Интересно все. В качестве примера медиалингвистического исследования могу предложить статью нашей коллеги, доцента Виктории Макровой "Понятие "родной язык" в представлении жителей Литвы (на материале электронных СМИ Литвы 2004–2014 гг.)", которая может быть интересна читателям.

- Вы упомянули о том, что русский язык меняется — как и в каком направлении?

Кардинальные изменения в общественной жизни приводят к существенным изменениям в языке. В течение одного столетия русский язык испытал сильные "потрясения" дважды: в начале ХХ века – после революции и в конце века – после перестройки. Пришедшая в 90-е годы "свобода слова" сняла табу на жаргонную и бранную лексику, привела к расшатыванию и нарушению сложившихся норм на всех уровнях языка.

Наиболее заметными и значительными стали изменения в лексике русского языка. Для обозначения новых предметов и понятий в русский язык пришли многочисленные заимствования. Лингвисты забили тревогу, заговорили о гибели русского языка. Однако за последние двадцать лет "период ненормативного хаоса", как это охарактеризовал Максим Кронгауз, постепенно завершается и сменяется периодом относительной стабильности.

Многие заимствования, например: офис, ипотека, масс-медиа, видеоклип, успешно адаптировались русским языком, некоторые из них ушли в пассивный запас (например, консенсус), не создаются произведения, состоящие из бранных слов, в эфире непечатные слова заглушаются, в печатных текстах замещаются точками.

В условиях массовой коммуникации под влиянием медиаречи в системе русского языка продолжаются активные процессы, которые начались значительно раньше. Эти процессы наблюдаются на всех уровнях языка, например: на фонетическом уровне инновацией считается появление твердого "л" перед "е", (с[лэ]нг, ф[лэ]шка), на морфологическом - рост аналитизма или утрата склоняемых форм, например, растет число образований с несклоняемым первым элементом (бизнес-план, шоп-тур, клей-карандаш, пресс-релиз). В словообразовательной системе русского языка продуктивными стали образования имен существительных с суффиксом -ка (наличка, социалка, озвучка, двусторонка – "двусторонняя встреча") и т.д.

- Где на практике выпускники программы смогут применить свои знания — в СМИ, бизнесе, на государственной службе?

- Выпускники программы, профессионально владеющие английским и русским языками, способны анализировать, редактировать, реферировать и создавать новостные, информационные, рекламные и PR - тексты на английском и русском языках. Они могут осуществлять лингвистический консалтинг локальных и международных компаний, сложных проектов и мероприятий - дискуссий, семинаров, конференций, проводить лингвистическую экспертизу. Они востребованы в разных сферах общественной деятельности.

Это журналистская, редакторская, издательская деятельность, государственные учреждения и частные компании (Public Relations, спичрайтинг, копирайтинг, реклама), научные институты и высшие учебные заведения.

- Бич современных СМИ — пропаганда, фейковые новости. Некоторое время назад бывший министр культуры Арунас Гелунас в фейсбуке сообщил, что поверил шуточной новости о том, что США Литве предоставили безвизовый режим. Какие существуют механизмы выявления дезинформации?

- Фейки могут быть как результатом недобросовестной работы журналиста, который не проверил достоверность транслируемой информации, так и результатом намеренной дезинформации, манипуляции и обмана.

На многочисленных интернет-сайтах публикуются советы и пошаговые инструкции определения фейка, которые в основном сводятся к критериям определения достоверности источника. Однако в современных условиях коммуникации необходимо овладение информационной культурой. Выявление фейковой информации - это только одна из серьезных проблем, которые предстоит решать современному медиаобразованию.

Медиаграмотность, медиаэкология, медиаобразование в настоящее время признаются важнейшими частями жизни современного общества. Еще в 60-е годы ХХ века "Медиаобразование" как специфическое направление педагогической науки сформировалось в ведущих странах мира, таких как Великобритания, Франция, США, Канада, Австралия и др.

Целью этого направления является обучение студентов и школьников медиаграмотности - умению ориентироваться в мире медиакультуры, освоению медиаязыка, умению анализировать медиатексты и т.д.

В 1989 г. Совет Европы, руководствуясь документами ЮНЕСКО, принял "Резолюцию по медиаобразованию и новым технологиям". В США, Канаде, Австралии и в некоторых европейских странах медиаобразование внедрено в школьную программу, во многих странах реализуются бакалаврские и магистерские программы, посвященные изучению медиа и коммуникации. В 2002 г. осуществлена регистрация новой вузовской специализации педагогического образования – "Медиаобразование". Новая программа Вильнюсского университета "Медиалингвистика" не только вписывается в общий контекст современного медиаобразования, но является своевременной, и необходимой.

Возвращаясь к вопросу о возможности выявления пропаганды, дезинформации, скрытого смысла, позиции автора и т. п. в медиатекстах, следует отметить, что, выпускники нашей программы, обладая знаниями о языковых маркерах ложной информации и о языковых средствах ее создания смогут определять эти проявления на языковом уровне.

Так, например, в русском языке ложь часто маскируется неопределенностью при указании на источник информации: предполагают, что …, по слухам…, некоторые источники утверждают…, или значением языковых единиц, свидетельствующих о возможной недостоверности сообщаемой информации: якобы, по слухам, по общему мнению, предположительно, не исключена вероятность, будто бы. Идеологические предпочтения автора раскрываются через способы номинации, которые он использует, например: симпатизирующие албанцам скажут или напишут АОК (Армия освобождения Косова) – сторонники сербской стороны – сепаратисты или просто бандиты; для пророссийских авторов – ДНР (Донецкая народная республика), тогда как для проукраинских - Донецкая область.

- Важная составляющая вашей программы — изучение лингвистики социальных медиа. В чем его особенность?

- Социальные медиа в программе изучаются в двух аспектах: с позиций теории коммуникации (роль социальных медиа в культурной коммуникации, технологии действия и стратегии социальных медиа, понятие цифровой культуры, и т. д) и с точки зрения текстовых особенностей -интерактивность, гипертекстуальность, конвергентность медиатекстов; смещение кодов, сетевой "новояз" и т.д.

- Только ли выпускники русской филологии могут к вам поступать? Как идет учебный процесс, если в группе собираются и русские, литовцы, и например, поляки?

- Изучать "Медиалингвистику" могут бакалавры филологии или лингвистики со специализацией в английском и/или русском языках, а также бакалавры филологии со специализацией в других языках. К ним предъявляются дополнительные требования: знание английского и русского языков на уровне В2.

Принимаются и иностранные студенты, так как наша программа является международной.

У нас уже есть опыт преподавания русского языка в смешанных группах. В институте иностранных языков с 2009 года реализуется бакалаврская программа "Английский и русский языки", на первый курс которой поступают выпускники русских, польских и литовских школ. В правилах приема оговаривается возможность поступления с "нулевым" знанием русского языка.

Для таких студентов организуется дополнительный интенсивный месячный (бесплатный) курс обучения, во время которого студенты овладевают языковыми навыками, необходимыми для того, чтобы слушать лекции на русском языке, выполнять домашние задания и т.д.

К концу второго года обучения эти студенты "подтягиваются" до уровня выпускников русских школ. Конечно, очень многое зависит от самого студента, от его мотивации, усердия, работоспособности. У нас "в архиве" есть исключительно приятные истории, когда в конце обучения студентки, в начале обучения не знавшие русского алфавита, блестяще защищали бакалаврские работы на русском языке, а статья одной из них была опубликована в российском научном журнале. Думается, что и магистранты, слабо владеющие русским языком, смогут справиться с этой задачей. Напомню, что обучение ведется на русском и английском языках. Программа предусматривает активные методы обучения: лекции-дискуссии, устные и письменные творческие задания, индивидуальные и коллективные проекты.

- Что, как вам кажется, попадет в фокус изучения студентов — будут ли они концентрироваться на иностранных или местных СМИ? Какие темы в своих дипломных и курсовых поднимают ваши нынешние студенты?

- Выбор темы магистерской работы определяется как научными интересами руководителя, так и исследовательскими интересами студента. С большой степенью вероятности можно предположить, что исследоваться будут как медиатексты, созданные в России, Великобритании и США, так и русскоязычные и англоязычные тексты, созданные в Литве.

Наши студенты программы "Английский и русский языки" в курсовых и дипломных работах уже анализируют и те, и другие медиатексты. Так, например, в этом учебном году второкурсники в курсовых работах описывают фонетические особенности речи дикторов Rusradio.lt, одна из бакалаврских работ посвящена анализу трансформаций фразеологизмов в статьях еженедельника "Обзор".