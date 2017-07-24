Студенты получили приглашения начать обучение в высших школах Литвы

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BNS
понедельник, 24 июля 2017 г. 17:17
22 000 студентов получили приглашение начать обучение в высших школах Литвы, из них на финансируемые государством места и на места со стипендиями - около 14 000.
© DELFI / Andrius Ufartas

Больше всего приглашений начать обучение на финансируемых государством местах получили поступающие в Вильнюсский университет (2 тыс. 662), Каунасский технологический университет (1 тыс. 610) и Вильнюсский технический университет Гедиминаса (1 тыс. 306), сообщила в понедельник Литовская ассоциация высших школ по организации общего приема.

В колледжах больше всего приглашений для обучения на финансируемых государством местах получили поступающие в Вильнюсский колледж (1 944), Каунасский колледж (1 487), Вильнюсский колледж технологий и дизайна (593).

В этом году в системе общего приема в университеты и колледжи зарегистрировалось 32 846 человек (в прошлом году 33 598), из них просьбы и данные аттестатов зрелости представили 28 068 человек, в прошлом году было на тысячу больше.

BNS
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Общество

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