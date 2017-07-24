Студенты получили приглашения начать обучение в высших школах Литвы

Больше всего приглашений начать обучение на финансируемых государством местах получили поступающие в Вильнюсский университет (2 тыс. 662), Каунасский технологический университет (1 тыс. 610) и Вильнюсский технический университет Гедиминаса (1 тыс. 306), сообщила в понедельник Литовская ассоциация высших школ по организации общего приема.

В колледжах больше всего приглашений для обучения на финансируемых государством местах получили поступающие в Вильнюсский колледж (1 944), Каунасский колледж (1 487), Вильнюсский колледж технологий и дизайна (593).

В этом году в системе общего приема в университеты и колледжи зарегистрировалось 32 846 человек (в прошлом году 33 598), из них просьбы и данные аттестатов зрелости представили 28 068 человек, в прошлом году было на тысячу больше.