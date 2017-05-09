Студентам предлагают зарплату в 700 евро, но работников все равно не хватает

Приближается конец учебного года, школьники задумываются о выборе специальности. Эксперты утверждают, что пока остается большим спрос на специалистов, связанных с информационными технологиями (ИТ). Этих специалистов не только быстро "разбирают", но и предлагают им самые высокие зарплаты.

"Сфера ИТ выделяется тем, что специалисты в этой сфере востребованы, они могут выбирать из разных предложений, получать хорошую зарплату, да и в будущем спрос на них не снизится", – сказал глава портала CVbankas.lt Томас Толейкис.

С этим мнением согласен и партнер компании Alliance for Recruitment Андрюс Францас. По его словам, студенты в сфере ИТ находят работу еще до окончания учебы.

"Мы никуда не убежим от современных технологий: есть спрос на программистов, аналитиков данных, специалистов в сфере безопасности, кроме того, есть спрос и на тех, кто окончил статистику. Эти специалисты быстрее всего находят работу. Они начинают работать на 1-2 курсе, поскольку у них уже есть навыки в сфере программирования", – сказал Францас.

Такое же мнение и у специалистов Биржи труда: не хватает специалистов в сфере ИТ и КТ, финансов, математики и инженерии.

"Быстро растущий спрос обусловлен успехом Литвы в деле привлечения прямых зарубежных инвестиций в финансовые центры и центры информационных услуг. Вузы в последнее время приняли больше студентов на эти специальности", – сказала представитель БТ Милда Янкаускене.

БТ указывает, что не хватает руководителей продаж, менеджмента, расширения, руководителей компаний, учреждений и организаций и др. Их много, но настоящих профессионалов не хватает.

"Компаниям не хватает профессиональных и опытных руководителей. Эту нишу не заполняют и многочисленные студенты управления или опытные работники", – сказала Янкаускене.

По данным ассоциации Infobalt, в Литве "больше всего не хватает: программистов, тестировщиков, сетевых инженеров, графических дизайнеров, консультантов центров помощи и коммуникационной связи, управляющих и руководителей, аналитиков и архитекторов информационных сетей, администраторов баз данных и безопасности, руководителей проектов ИТ".

Эксперт Infobalt Моника Симашкайте представляет несколько примеров зарплат в этой сфере:

"Зарплата любого начинающего специалиста не больше 600–700 евро. Обычно студенты находят работу к концу второго или началу третьего курса, но все зависит от их способностей".

"Зарплата повышается после первого полугода и составляет уже 1000-1200 евро. Конечно, все зависит от результатов, специфики, команды и т.д", – сказала эксперт.

Она заметила, что зарплата программиста с 5-летним стажем бывает в 3-4 раза выше, чем в первый год работы.