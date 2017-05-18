Стрелявший в дочь мужчина - "красочная" личность

Бывшие соседи мужчины, который 18 мая стрелял в свою дочь и ее сожителя, подозревают, что он мог злоупотреблять алкоголем. Кроме того, мужчина не так давно был осужден за сексуальное насилие над другой дочерью.

Соседи сказали, что мужчина был трудолюбивым человеком. Одна из соседок помнит, как когда-то зимой он своими руками крыл крышу дома, который сегодня поджег. Однако соседи не скрывают, что относились к нему с опаской. Многие знали, что он почти полжизни провел в тюрьме.

"Он иногда просил денег в долг. Долг всегда возвращал. Такое у нас и было общение", - сказала пожилая соседка.

Соседи также рассказали, что мужчину отпустили из тюрьмы досрочно, поэтому у него на ноге был специальный браслет (полиция могла видеть, где он находится).

Девушки рассказали, что ходили с пострадавшей, ее братом и сестрой на тренировки карате. Неоднократно на тренировки приходил отец пострадавшей, он вел себя неадекватно, возможно, был пьян.

По словам старосты Кармелавы Виолеты Армолайтене, мужчина не хотел работать официально, всеми способами пытался получить помощь или пособия.

Армолайтене сказала, что он был судим за сексуальное насилие над другой своей дочерью, ему запретили общаться с членами семьи, поэтому он жил у матери в Йонаве. В Кармелаве жила только одна его дочь, другие дети с матерью живут за границей. Они уехали из Литвы, чтобы спастись от преследования со стороны мужчины.

Имеются данные, что пистолет у мужчины был еще тогда, когда расследовали дело о сексуальном насилии над малолетней девочкой. О нем прокурорам сообщили близкие мужчины. Но во время обыска пистолет не удалось найти. 18 мая он стрелял в дочь и ее сожителя из того же оружия.

DELFI напоминает, что в ночь на четверг в Кармелаве мужчина (1960 г.р.) выманил свою дочь и ее сожителя из дома на улицу.

Они разговаривали и ходили по двору, тогда мужчина вошел в дом, за ним в дом прошла его дочь с сожителем и увидели, что в руке у мужчины пистолет. Мужчина выстрелил в свою дочь, затем в ее друга.

Молодой человек, спасаясь от выстрелов, взбежал на второй этаж и выпрыгнул из окна. Однако он все же был ранен в руку.

Когда молодой человек убежал, мужчина поджег дом. О пожаре сообщили в 01.08 ч.

Когда к дому приехали спасатели и полиция, молодой человек вернулся к дому и сказал, что в доме может находиться его сожительница.

Один из полицейских, кинолог, услышал зов о помощи, выбил окно и вынес из дома девушку. Мужчина, стрелявший в дочь и ее друга, покончил с собой.

По словам Армолайтене, молодая пара намерена уехать из Кармелавы, больше в этот дом возвращаться не хочет.