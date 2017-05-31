Стражи этики признали нарушение устава сейма Карбаускисом, Веригой и Ширинскене

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Парламентская комиссия по этике и процедурам рассмотрит обращение спикера парламента Виктораса Пранцкетиса и выяснит, нарушила ли депутат Литовского союза крестьян и зеленых Агне Ширинскене правила использования депутатского удостоверения, пишет lrt.lt.

Поправки к закону о контроле над алкоголем заварили в парламенте настоящую кашу. Фракция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) методически выполняет поучения более опытных членов и старается записаться на обсуждение вопросов, чтобы во время дискуссий не собирались только представители оппозиции или партнеры по коалиции.