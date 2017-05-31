Стражи этики признали нарушение устава сейма Карбаускисом, Веригой и Ширинскене

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига нарушили устав сейма, отдав свои удостоверения членов сейма, чтобы зарегистрироваться для получения слова на пленарном заседании, а председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Агне Ширинскене нарушила устав парламента, использовав их удостоверения для такой регистрации.
В среду это констатировала парламентская Комиссия по этике и процедурам (КЭП).
Стражи этики также предупредили этих парламентариев, что удостоверения и значки членов сейма нельзя передавать другим лицам.