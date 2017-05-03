Странная ситуация в Вильнюсе: после ссоры с контролерами у водителя лопнуло терпение

3 мая в фейсбуке в компанию, контролирующую столичный общественный транспорт – Susisiekimo paslaugos – публично обратился возмущенный пассажир. Абдеррахман Бубуль выложил видео, на котором виден хаос около автобуса. Пассажир указал, что из-за разгоревшегося конфликта пассажиры не успели на другой автобус.

В жалобе сказано, что такая ситуация сложилась на остановке Игно Шейняус, в Вильнюсе, в 8.10 ч. 3 мая.

"Водитель автобуса 3G по какой-то причине не хотел ехать дальше (около 8.10 ч.) po после того как в автобус вошли контролеры, из-за них люди опаздывали. Пассажирам пришлось пересесть в другой переполненный 3G", – сказано под видео.

На видео видно, что водитель вышел из автобуса и разговаривает по телефону, неподалеку стоят контролеры и пассажиры. "Я одинаково могу проверять и водителя автобуса, и пассажиров", – слышится фраза.

Бубуль сказал DELFI, что контролеры проверяли пассажиров дольше обычного.

"Я понял, что все длится дольше обычного, когда контролеры стали просить водителя открыть среднюю дверь автобуса, Водитель к тому времени уже покинул автобус. Через несколько минут он вернулся, открыл дверь и сказал пассажирам – "Извините, я дальше не поеду". Пассажиры стали выходить из автобуса, я подошел к водителю, чтобы узнать, в чем дело, но он меня проигнорировал. Тогда я решил снять происходящее на телефон (я опаздывал на работу). Я сказал контролеру, что опаздываю, тот пытался говорить с водителем, но водитель разговаривал по телефону", – рассказал пассажир.

Пресс-секретарь Susisiekimo paslaugos Томас Шюшкус сказал DELFI, что сейчас вместе со специалистами Vilniaus viešasis transportas выясняют обстоятельства инцидента.

"Опрашивают участвовавших в инциденте водителя и контролеров, просматривают видео. Можем оценить инцидент только после расследования", – указал Шюшкус.