Страна, о которой мечтают жители Литвы

Норвегию, службу защиты детей в которой часть эмигрантов ругает на чем свет стоит, жители Литвы считают наиболее привлекательной для эмиграции. В списке наиболее привлекательных стран лидирующие места также занимают Великобритания, Ирландия и Германия.

Такие тенденции показали результаты опроса, проведенного в апреле по заказу DELFI, компанией Spinter tyrimai.

Жители Литвы считают Норвегию наиболее привлекательной для эмиграции страной. Такое мнение было у 22,5% респондентов. На втором месте – Великобритания.

Ирландию как наиболее привлекательную страну для эмиграции, назвали 12,1% респондентов. От нее недалеко и Германия – 11,7%. По замечанию авторов исследования, если сравнивать результаты, полученные полгода назад, то популярность Германии возросла (в прошлом году привлекательной ее назвали 7,6% участников опроса).

Немало респондентов упоминали США (8,1%) и Швецию (7,1%).

Норвегию чаще всего называли респонденты среднего возраста, районных центров и деревень. Великобритания все еще популярна среди молодежи (18-25 лет). Германия популярнее среди жителей крупных городов.

"Эта страна популярна не только среди литовцев. В ней мечтают жить и другие европейцы, особенно из тех стран, где трудно найти работу, ниже уровень жизни. Норвегию в этом году назвали самой счастливой страной в мире. Это правда – Норвегия переживает золотой век. Безопасно, зелено, низкий уровень безработицы, сильная экономика, нет социальных контрастов, высокий уровень жизни – у большинства норвежцев есть дома, квартиры, суда, они ездят за границу несколько раз в год", – сказала DELFI живущая в Норвегии Дайна Богданене.

Богданене живет в Норвегии с 1990 года. Она работала в Литовском информационном центре в Осло, 10 лет возглавляла литовскую общину в Норвегии, сейчас работает советником в Инспекции по труду, в центре услуг для иностранцев.

Она рассказал, что в удаленных местах в Норвегии цены на недвижимость не кусаются. Литовцы покупают или арендуют дома и живут там, где норвежцы не хотят жить. Там они могут дешево купить красивые вещи, ездят на машинах, живут полноценной жизнью, несмотря на неквалифицированный труд.

"В Литве это невозможно, а здесь – реально. В Норвегии прекрасная атмосфера: толерантность, свобода слова, никого не преследуют, всеобщее благосостояние и социальная защита доступна каждому легальному жителю, поддерживают семьи, обучение бесплатное, равные возможности, высокая продолжительность жизни", – сказала собеседница.

Однако она заметила, что неквалифицированные работники много работают, часто им некогда совершенствовать знание языка, продвигаться вперед и они застревают на одном этапе. Некоторые переходят на социальные пособия.

"Кроме того, в Норвегии с каждым годом становится все труднее, поскольку дешевая рабочая сила конкурирует там не только с литовцами и с гражданами других стран ЕС, но также с детьми иммигрантов и беженцев, которые не оканчивают школы и идут на неквалифицированную работу - развозят газеты, работают водителями, уборщицами, на стройке, в ресторанах и т.д.", – сказала Богданене.

Эмиграция коснулась примерно каждой третьей литовской семьи. 36,4% участников опроса указали, что в среде их близких есть эмигранты.

Преподаватель университета экономики и политических наук ISM Эгле Версецкайте обратила внимание на то, что литовцам эмигрировать легче, чем среднестатистическому жителю мира. Это обусловлено свободным движением рабочей силы в Европе. Кроме того, во многих странах уже сформировались литовские общины.

Опрос был проведен компанией Spinter tyrimai 19-26 апреля 2017 года.