Столица Литвы "очистится": за брошенные во дворах машины – штраф и конфискация

После того как уберут такие машины, во дворах освободятся места для парковки. Зафиксировав во дворе такие машины, владельцам отправят письмо с просьбой в течение 10 дней убрать их.
С 1 января 2017 года вступил в силу новый закон, который позволит мэриям штрафовать владельцев таких машин. До сих пор мэрии могли только предупреждать жителей, а санкции применяла полиция. С этого года владельцы таких старых машин могут получить штраф в размере 70-300 евро. Кроме того, у них конфискуют эти транспортные средства.
Вильнюсцев призывают не ждать санкций и позаботиться о своим оставленном в неположенном месте имуществе.
Активных вильнюсцев призывают помочь сотрудникам Службы общественного порядка – сообщать о таких машинах по эл. почте viesoji.tvarka@vilnius.lt или номеру (8 5) 219 7948 (указав адрес, марку, цвет, номер машины, дату и время, когда была замечена машина, и, если это возможно - фотографию).
Проверки будут проходить с 21 января по 31 марта.