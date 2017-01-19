Столица Литвы "очистится": за брошенные во дворах машины – штраф и конфискация

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ru.DELFI.lt
четверг, 19 января 2017 г. 15:35
Вильнюсская мэрия сообщает о том, что начинает "чистку" в городе, цель которой убрать со дворов старые "забытые" там автомобили. На данный момент мэрия получила сообщения о как минимум 200 таких машинах. Сотрудники службы общественного порядка призывают как можно скорее убрать такие машины со дворов во всех староствах.
Apleistas automobilis (asociatyvi nuotr.)
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

После того как уберут такие машины, во дворах освободятся места для парковки. Зафиксировав во дворе такие машины, владельцам отправят письмо с просьбой в течение 10 дней убрать их.

С 1 января 2017 года вступил в силу новый закон, который позволит мэриям штрафовать владельцев таких машин. До сих пор мэрии могли только предупреждать жителей, а санкции применяла полиция. С этого года владельцы таких старых машин могут получить штраф в размере 70-300 евро. Кроме того, у них конфискуют эти транспортные средства.

Вильнюсцев призывают не ждать санкций и позаботиться о своим оставленном в неположенном месте имуществе.

Активных вильнюсцев призывают помочь сотрудникам Службы общественного порядка – сообщать о таких машинах по эл. почте viesoji.tvarka@vilnius.lt или номеру (8 5) 219 7948 (указав адрес, марку, цвет, номер машины, дату и время, когда была замечена машина, и, если это возможно - фотографию).

Проверки будут проходить с 21 января по 31 марта.

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Общество

Столица Литвы "очистится": за брошенные во дворах машины – штраф и конфискация (1)

Apleistas automobilis (asociatyvi nuotr.)
Вильнюсская мэрия сообщает о том, что начинает "чистку" в городе, цель которой убрать со дворов старые "забытые" там автомобили. На данный момент мэрия получила сообщения о как минимум 200 таких машинах. Сотрудники службы общественного порядка призывают как можно скорее убрать такие машины со дворов во всех староствах.

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