Столица Литвы "очистится": за брошенные во дворах машины – штраф и конфискация

Вильнюсская мэрия сообщает о том, что начинает "чистку" в городе, цель которой убрать со дворов старые "забытые" там автомобили. На данный момент мэрия получила сообщения о как минимум 200 таких машинах. Сотрудники службы общественного порядка призывают как можно скорее убрать такие машины со дворов во всех староствах.

После того как уберут такие машины, во дворах освободятся места для парковки. Зафиксировав во дворе такие машины, владельцам отправят письмо с просьбой в течение 10 дней убрать их.

С 1 января 2017 года вступил в силу новый закон, который позволит мэриям штрафовать владельцев таких машин. До сих пор мэрии могли только предупреждать жителей, а санкции применяла полиция. С этого года владельцы таких старых машин могут получить штраф в размере 70-300 евро. Кроме того, у них конфискуют эти транспортные средства.

Вильнюсцев призывают не ждать санкций и позаботиться о своим оставленном в неположенном месте имуществе.

Активных вильнюсцев призывают помочь сотрудникам Службы общественного порядка – сообщать о таких машинах по эл. почте viesoji.tvarka@vilnius.lt или номеру (8 5) 219 7948 (указав адрес, марку, цвет, номер машины, дату и время, когда была замечена машина, и, если это возможно - фотографию).

Проверки будут проходить с 21 января по 31 марта.