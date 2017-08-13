Стереотипы: точно ли женщины хуже водят машину?

Женщины не умеют водить машину. Этот стереотип вспоминают почти ежедневно, однако есть ли в нем хоть доля правды? По данным страховой компании BTA, на дорогах Литвы две трети водителей - мужчины, треть - женщины. Однако нет никаких оснований для того, чтобы утверждать, что представители того или иного пола хуже управляют автомобилями: разница лишь в том, как мужчины и женщины относятся к движению на дорогах и в том, что мужчин-водителей - больше.

Представитель BTA Андрюс Жюкялис сказал, что миф о том, что женщины хуже управляют автомобилем, связан с исторически сложившимся доминированием мужчин в этой сфере. "По нашей инициативе компания, занимающаяся исследованием рынка, Vilmorus в июне провела новое исследование, которое показало, что к пешеходам себя относят 65,3% мужчин и 88% женщин. Между тем, машинами управляют 59,7% мужчин и 32,1% женщин. Только это распределение многое говорит о причинах тех или иных стереотипов - мужчины доминируют на дорогах, поэтому когда мы видим плохого водителя-мужчину, считаем его исключением, а когда видим женщину, которая плохо управляет автомобилем, то считаем, что все женщины водят автомобили также. Это классическая ошибка, поскольку нет такой статистики, которая подтвердила бы связь между полом водителя и уровнем его компетентности на дороге", - сказал Жюкялис.

Такие тенденции наблюдаются не только в Литве. К примеру, в США женщин, управляющих автомобилями, на миллион больше, чем мужчин, но мужчины ежегодно совершают больше ДТП. Это можно объяснить те, сколько времени они проводят за рулем. Если женщины в год преодолевают в среднем 16 000 км, а мужчины - около 27 000. Поэтому если считать ДТП, совершенные при преодолении определенного расстояния, разницы между полами практически нет. По словам эксперта BTA, в Литве можно пользоваться такой же логикой: если считать сколько ДТП совершили мужчины, сколько женщины, то окажется, что на счету мужчин больше ДТП, но это лишь небольшая часть реальной картины. Все же можно найти разницу в том, как мужчины и женщины управляют транспортными средствами.

В ходе исследования выяснилось, что они по-разному оценивают поведение других водителей на дороге. Больше всего стресса и у тех и у других вызывают водители, которые не показывают поворот - такие водители вызывают недовольство у 65,5% мужчин и 62,6% женщин, но в других вопросах их реакция отличается. Женщины менее терпимы к тем, кто превышает скорость (48,5% женщин против таких водителей, в группе мужчин против 34,1%), однако Жюкялис связывает это с тем, что мужчины больше склонны превышать скорость.

"Превышение скорости - не только проблема мужчин, но они это делают чаще. Толерантное отношение мужчин к превышению скорости показывает, что они не видят в этом проблемы", - сказал представитель BTA. Женщина также менее терпимы к агрессивным водителям и к тем, кто слишком близко подъезжает к их автомобилям сзади (это вызывает стресс у 55,6% женщин и 47,6% мужчин). В данном случае страховщики считают такие опасения обоснованными, поскольку подобное поведение практически всегда приводит к ДТП.

"Абсолютное большинство ДТП происходит, когда едущий сзади автомобиль врезается в тот, что находится впереди из-за несоблюдения безопасного расстояния. Конечно, любой ущерб возмещается, но люди надолго лишаются автомобиля и переживают в связи с этим дискомфорт, тратят время и деньги и т.д. Никто не хочет все время сидеть за рулем как на иголках, но пока часть водителей ведет себя таким образом, другого выхода нет", - сказал специалист.

По словам Жюкялиса, в редких случаях в результате такого столкновения машина выезжает на встречную полосу и может столкнуться с другим автомобилем. Такие ситуации очень опасны, поскольку могут пострадать или погибнуть люди.

"Столкновения можно избежать, если уступить дорогу такому опасно маневрирующему водителю, сбавьте скорость, включите аварийку и сдвиньтесь ближе к правому краю дороги, чтобы вас могли обогнать. Если автомобиль вслед за вами сбавляет скорость, съезжайте на обочину и вызывайте помощь по номеру 112, однако обычно достаточно просто уступить дорогу", - сказал Жюкялис.

В исследовании приняли участие 1005 человек. Опрос был проведен, 2-10 июня компанией Vilmorus по заказу BTA.