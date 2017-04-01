Статкявичюс отказался работать с Карбаускисом по созданию народного костюма

Письмо поступило в редакцию 1 апреля, поэтому DELFI проверил информацию - это не шутка.
Предлагаем вашему вниманию письмо Ю.Статкявичюса:
"После успешной презентации литовской коллекции 20 ноября уже 23 декабря от уважаемого Рамунаса Карбаускиса я получил предложение о создании стилизованного народного костюма для детей дошкольного возраста. Это была прекрасная, благородная, перспективная идея осмыслить столетие Литвы и отметить Год народного костюма! Обратить внимание на недооцененный народный костюм, сделать его современным, желаемым, который можно носить по разным поводам. Это было прекрасно.
Проект должен был финансироваться из личных средств Р.Карбаускиса и других спонсоров. Конечно, это проект большого масштаба. Перед тем, как взяться за работу, я ждал договора, чтобы смог официально начать создавать эскизы, а позже внимательно следить за рабочим процессом без всякого финансового вознаграждения.
Как все мы помним, основная цель проекта заключалась в том, чтобы изготовить 150 000 ансамблей детской одежды из трех частей. Печально, однако сегодня этот проект абсолютно лишился первоначально красивого замысла, поскольку изменился его масштаб, а идея увяла.
Сегодня количество запланированных изделий снизилось до 25 000 единиц. Выяснилось, что костюмы будут предназначены не для всех детей, кроме того, появились дополнительные условия при принятии решения между кем и как они будут распределены.
Мы все понимаем, что со снижением количества, стоимость производства и материалов сама по себе растет, поэтому дорожают и костюмы. Этим прозвучавшим громко проектом я собирался заниматься без всякого финансового вознаграждения, однако у меня были свои условия. Я хотел, чтобы этот проект был особенно прозрачным и управлялся профессионально. Именно поэтому я просил создать фонд, структуру из авторитетных людей. Я уверен, что организовывать работу и следить за процессом должны профессионалы в своей области, поскольку совладать с таким проектом непросто.
Работы, начиная от финансирования и заканчивая встречами с детьми, море, даже и для большой команды. Сегодня у нас ничего нет, а время идет не на пользу проекту. Я чувствую себя как одинокий воин в поле гигантского проекта. За 28 лет своей работы я никогда, повторяю - никогда, не подводил ни одного человека.
Я профессионал и всесторонне разбираюсь в специфике своей работы, если за что-то берусь, то всегда выполняют работу особенно тщательно до самых мельчайших деталей и вовремя!
Я точно не боюсь грязной работы и огромной ответственности, однако с изменением сути этого проекта и сроков, я должен от него отказаться.
С 23 декабря до сегодняшнего дня проект не сдвинулся с начальной точки. Я не могу ни одну работу делать лишь бы как, думал, что это будет не одежка на один день, а ценность семьи, которая хотела бы ее сохранить и передать своим детям. Остается надеяться, что красивая идея не пропадет и будет реализована в будущем, когда все мы созреем для патриотизма не на словах, а на деле".
DELFI напоминает, что Ю.Статкявичюс договорился с Р.Карбаускисом по созданию народного костюма.
"Я люблю родину не на словах, а на деле, я готов сделать все эти вещи и знаю, как это сделать. Мне кажется, что это прекрасная идея, не зря я делал коллекцию по национальным мотивам. Народный костюм наводит на всех тоску, а я нашел новый ключ, сделал эти костюмы современными. Я очень доволен, для меня это больше, чем орден. Я очень счастлив, что, конечно, кто-то заметил это. Р.Карбаускис еще со мной не говорил, но, думаю, что в этом случае все надолго не затянется", - говорил Ю.Статкявичюс после того, как сказал о своем участии в реализации идею Р.Карбаускиса.