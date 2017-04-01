Статкявичюс отказался работать с Карбаускисом по созданию народного костюма

Письмо поступило в редакцию 1 апреля, поэтому DELFI проверил информацию - это не шутка.

Предлагаем вашему вниманию письмо Ю.Статкявичюса:

"После успешной презентации литовской коллекции 20 ноября уже 23 декабря от уважаемого Рамунаса Карбаускиса я получил предложение о создании стилизованного народного костюма для детей дошкольного возраста. Это была прекрасная, благородная, перспективная идея осмыслить столетие Литвы и отметить Год народного костюма! Обратить внимание на недооцененный народный костюм, сделать его современным, желаемым, который можно носить по разным поводам. Это было прекрасно.

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Проект должен был финансироваться из личных средств Р.Карбаускиса и других спонсоров. Конечно, это проект большого масштаба. Перед тем, как взяться за работу, я ждал договора, чтобы смог официально начать создавать эскизы, а позже внимательно следить за рабочим процессом без всякого финансового вознаграждения.

Как все мы помним, основная цель проекта заключалась в том, чтобы изготовить 150 000 ансамблей детской одежды из трех частей. Печально, однако сегодня этот проект абсолютно лишился первоначально красивого замысла, поскольку изменился его масштаб, а идея увяла.

Сегодня количество запланированных изделий снизилось до 25 000 единиц. Выяснилось, что костюмы будут предназначены не для всех детей, кроме того, появились дополнительные условия при принятии решения между кем и как они будут распределены.

Мы все понимаем, что со снижением количества, стоимость производства и материалов сама по себе растет, поэтому дорожают и костюмы. Этим прозвучавшим громко проектом я собирался заниматься без всякого финансового вознаграждения, однако у меня были свои условия. Я хотел, чтобы этот проект был особенно прозрачным и управлялся профессионально. Именно поэтому я просил создать фонд, структуру из авторитетных людей. Я уверен, что организовывать работу и следить за процессом должны профессионалы в своей области, поскольку совладать с таким проектом непросто.

Работы, начиная от финансирования и заканчивая встречами с детьми, море, даже и для большой команды. Сегодня у нас ничего нет, а время идет не на пользу проекту. Я чувствую себя как одинокий воин в поле гигантского проекта. За 28 лет своей работы я никогда, повторяю - никогда, не подводил ни одного человека.

Я профессионал и всесторонне разбираюсь в специфике своей работы, если за что-то берусь, то всегда выполняют работу особенно тщательно до самых мельчайших деталей и вовремя!

Я точно не боюсь грязной работы и огромной ответственности, однако с изменением сути этого проекта и сроков, я должен от него отказаться.

С 23 декабря до сегодняшнего дня проект не сдвинулся с начальной точки. Я не могу ни одну работу делать лишь бы как, думал, что это будет не одежка на один день, а ценность семьи, которая хотела бы ее сохранить и передать своим детям. Остается надеяться, что красивая идея не пропадет и будет реализована в будущем, когда все мы созреем для патриотизма не на словах, а на деле".

DELFI напоминает, что Ю.Статкявичюс договорился с Р.Карбаускисом по созданию народного костюма.

"Я люблю родину не на словах, а на деле, я готов сделать все эти вещи и знаю, как это сделать. Мне кажется, что это прекрасная идея, не зря я делал коллекцию по национальным мотивам. Народный костюм наводит на всех тоску, а я нашел новый ключ, сделал эти костюмы современными. Я очень доволен, для меня это больше, чем орден. Я очень счастлив, что, конечно, кто-то заметил это. Р.Карбаускис еще со мной не говорил, но, думаю, что в этом случае все надолго не затянется", - говорил Ю.Статкявичюс после того, как сказал о своем участии в реализации идею Р.Карбаускиса.