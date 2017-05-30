Статистика: смертность от алкоголя в Литве снижается

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BNS
вторник, 30 мая 2017 г. 15:34
Смертность от алкоголя в Литве последовательно снижается, сообщил во вторник Департамент статистики.
Asociatyvi nuotrauka
© Shutterstock

В прошлом году от напрямую связанных с употреблением алкоголя причин умерло 23,4 человека на 100 тыс. жителей страны. В 2015 году этот показатель был 25,2 смерти на 100 тыс. человек, а в 2014 году - 25,8 смерти на 100 тыс. человек.

По данным Департамента статистики, напрямую связанных с алкоголем смертей в Литве становится меньше с 2010 года. Тогда от алкоголя умерло 31,1 человека на 100 тыс. жителей.

Чаще всего причинами смертей от употребления алкоголя в прошлом году были цирроз печени (46,1%), случайное отравление алкоголем (28,8%) и алкогольная кардиомиопатия (12,2%).

BNS
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