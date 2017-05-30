Статистика: Литва по потреблению алкоголя опережает Россию

На одного жителя Литвы в возрасте 15 лет и старше в прошлом году пришлось в среднем 13,2 литра легального алкоголя - на 0,8 литра меньше, чем в 2015 году (14 литров), привел Департамент статистики предварительные данные.

Показатели легального алкоголя подготовлены за вычетом потребленного посетившими страну туристами и приобретенного алкоголя в торговых точках на границе, а также с учетом потребленного литовскими туристами за рубежом алкоголя.

В прошлом году в розничной торговле и предприятиями общественного питания продано 3,4 млн. декалитров крепких спиртных напитков (водки, виски, бренди и пр.) или на 5,5% меньше, чем в 2015 году. Вина и ферментированных напитков продано 5,2 млн. декалитров (на 10,9% меньше), пива – 25,3 млн. декалитров (на 5,6% меньше).

Розничные цены на алкогольные напитки в результате повышения акциза выросли в прошлом году на 2,2%. Заметнее всего подорожал виски - на 7,1%.

По новым данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году в Литве на одного человека в возрасте 15 лет и старше пришлось в среднем 18,2 литра абсолютного алкоголя - на 2 литра больше, чем в 2015 году.

Занимающую второе место Беларусь Литва опережает на 1,8 литра, а традиционно отличающуюся высоким уровнем потребления алкоголя Россию - на 4,3 литра.