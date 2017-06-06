Старая традиция: овощи из Шилуте в Ниду будут переправлять через залив

Фермеры и предприниматели курорта с опаской оценили идею мэров Шилуте и Ниды переправлять овощи и зелень через залив. Однако они надеются, что этим летом в Ниде появится хотя бы рынок, на котором будут продавать овощи шилутских фермеров, пишет LRT.

Построенный перед Первой мировой войной порт в Шилуте в свое время был очень популярен. Тогда жители Неринги доставляли в Шилуте рыбу, а назад - сено, свежие овощи. Спустя более 100 лет мэры Неринги и Шиллуте решили возродить этот маршрут.

"Неринга – такой край, песок. К сожалению, у нас не выращивают овощи, фрукты, нам жизненно необходима их доставка с континента", – сказала представитель мэрии Неринги Раса Балтрушайтене.

Предполагают, что шилутские фермеры смогут доставлять овощи в Ниду на судне. Глава шилутского порта сказал, что для этого можно использовать одно из старых судов.

"Мы думаем приспособить для этого, на нем можно будет переправлять 7-8 тонн, поскольку, к примеру, одно кафе в день использует 15 или 20 мешков картошки, это большое количество. В неделю, говорят 3-4 тонны картофеля используют. Это только одно кафе, поэтому, думаю, это будет выгодно", – сказал директор ЗАО Kintai Римгаудас Вишинскас.

Фермеры после встречи с предпринимателями заинтересовались этой идеей. Однако у них есть кое-какие сомнения.

"С судна можно продавать не все овощи. Потому что если несколько раз перегружать салаты, огурцы, помидоры, то они утратят свой товарный вид и качество. Плюс погодные условия, а вдруг буря – доставим ли?" – сомневался фермер Арвидас Станкус.

"У предпринимателей есть свои поставщики, будут ли покупать, зависит от обеих сторон. Если доставки будут в срок, качественные, по доступной цене, поскольку цена тоже важна, покупали бы", – сказала президент Нерингской ассоциации туризма и бизнеса Индре Балтрушайтене.

Пока конкретных решений нет, но мэры не сомневаются, что идею можно будет осуществить.

"Первый рейс, конечно, будет пробным, только по суше. Обе стороны выяснят свои потребности, тогда сам бизнес решит, а мэрии будут выступать посредниками и помогут найти точки соприкосновения", – сказал вице-мэр Неринги Довидас Микялис.

Надеются, что в июне в Неринге появится фермерский рынок, на котором местные жители и гости курорта смогут приобрести свежие овощи и зелень.