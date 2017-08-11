Именно на такую тему 12 августа будут говорить в публичной библиотеке Палангской мэрии. Жителей и гостей курорта приглашают на открытую дискуссию "Европа в будущем: станет ли Паланга Тенерифе?".

Во время дискуссии пойдет речь о том, как Паланга могла бы использовать сценарий будущего Европы. В дискуссии примет участие глава представительства Литвы в ЕК Арнольдас Пранцкявичюс. Он приглашает на дискуссию всех жителе Паланги и гостей и предлагает порассуждать на тему, чувствуем ли мы себя равноценными европейцам, образно говоря, становится ли Паланга Тенерифе.

"Во всей Европе в этом году обсуждают будущее ЕС, вот мы и инициируем в Паланге дискуссию, посвященную пяти предложенным председателем ЕК Ж.К.Юнкерсом сценариям будущего и попытаемся найти ответ на вопрос, какую Европу в будущем хочет создавать Литва и ее жители. И наконец, какой из сценариев будущего позволит Литве использовать свой опыт и компетентность для того, чтобы стать примером в более широком восточном регионе, раскрыть свой нераскрытый потенциал человеческого капитала, интеллекта, современных технологий и инноваций, а Паланга могла стать новым Тенерифе", – сказал Пранцкявичюс.

Также планируют обсудить, как евроинтеграция изменила нашу страну, oа вместе с ней и Палангу, удалось ли добиться сдвигов в плане ценностей, мышления, человеческого достоинства и политической культуры, чувствуем ли мы себя и ведем ли себя так же, как уверенные в себе европейцы, отличающиеся открытостью взглядов

Начало дискуссии в 15 ч. Место – публичная библиотека Палангской мэрии (ул. Витауто, 61).

Кроме того, 12 августа с 15 до 22 ч. на центральной площади Паланги жителей и отдыхающих ждет множество развлечений: различные познавательные развлечения, сквер обмена "Нет ничего ненужного", вечерний концерт с программой ударных инструментов "Ритм иначе", выступлением Саулюса Прусайтиса и др. мероприятия.