Стало известно, что изменится в новом Трудовом кодексе

Мы учли все пункты, по которым была достигнута договоренность на Трехстороннем совете и передаем их для согласования заинтересованным ведомствам, а также представителям профсоюзов, работодателей и обществу. Мы надеемся, что после того как удалось достичь договоренности по основным пунктам, вся социальная модель будет принята в ближайшее время", – сказала вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене.

В ТК предлагают установить, чтобы была введена суммарная система подсчета рабочего времени - максимальное рабочее время – 52 часа в неделю без дополнительного времени и учета дежурств.

Срок учета ночного рабочего времени – 3 месяца.

Если на предприятии или в компании 20 и больше работников, должен быть учрежден Рабочий совет. Одно место в совете - члену профсоюза, которого выбирают из 3 кандидатов.

Также решено вернуть компенсацию за работу в разных местах и на улице.

Чтобы обеспечить безопасность лишившихся работы людей, предлагают установить, что человек получает право на получение пособия по безработице, если у него есть 12-месячный стаж в течение 30 месяцев (а не 24) и пособие выплачивается в течение 9 месяцев.

Чтобы обеспечить более быстрое возвращение и эффективное возвращение человека на работу, предлагают утвердить новые правила развития социальных и трудовых навыков, которые дадут возможность человеку восстановить или усовершенствовать свои навыки.

Предлагают людям со статусом беженца оказывать дополнительную помощь на рынке труда и применять субсидии для их трудоустройства.

В соответствии с соглашением о трудоустройстве услуги по оценке возможности трудоустройства будут предоставляться не только безработным, но и другим лицам, которые ищут работу.

Чтобы уменьшить бремя санкций в отношении безработных, их не будут лишать этого статуса за отказ от работы без веской причины и т.д. Также всем контролирующим ведомствам предлагают дать возможность назначать штрафы работодателям за нелегальных работников и др.

В конце прошлого года парламент Литвы отложил вступление в силу некоторых актов социальной модели, т.е. ТК, закона о занятости, закона о страховании на случай безработицы до 1 июля 2017 г., чтобы согласовать интересы социальных партнеров и обеспечить баланс интересов работодателей и работников. 15 марта 2017 года Трехсторонний совет завершил обсуждение спорных вопросов.