Стало известно больше деталей о пьяном 9-летнем мальчике

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ru.DELFI.lt
понедельник, 17 июля 2017 г. 12:33
В субботу вечером в руки Каунасских врачей попался нетрезвый 9-летний ребенок. Он рассказал, что алкоголь ему дал отец. Полиция информировала, что отец находится в розыске. Семья в поле зрения полиции попала не в первый раз.
© Corbis

15 июля, в 16.40 ч. в 16.40 ч. полицейские Пренайского района получили сообщение о том, что в Езнасе (Пренайский район) замечен нетрезвый ребенок.

Приехав на место происшествия, полицейские обнаружили пьяного мальчика. Проверив ребенка на трезвость, полицейские выяснили, что в его крови 1, 05 промилле.

Малолетний ребенок (2008 г.р.) рассказал, что пил вино и пиво, а алкоголь ему дал отец (1966 г.р.).

Представитель ГКП Алитусского округа Кристина Янулявичене сказала DELFI, что ребенка поместили в детское отделение Каунасской клиники.

"Поступило сообщение гражданина, что замечен нетрезвый ребенок. Полиция передала ребенка врачам, а информацию – службе по защите прав детей. Мальчика доставили в приемное отделение Пренайской больницы. Оттуда его перевезли в Каунас. О ребенке должны позаботиться службы по защите прав детей.

Семья входит в группу семей социального риска, стоит на учете. Детей воспитывает один отец, мать умерла. Семья известна своим образом жизни и нарушениями", - сказала она.

Специалист информировала, что версию отца выслушать пока не удалось.

"Пока с отцом пообщаться не удалось, в тот день он с места происшествия ушел. Сейчас его разыскивают. Когда его найдут, допросят", - сказала Янулявичене.

Представитель Каунасской больницы Сандра Прешелгалавичене подтвердила DELFI, что мальчик сейчас находится в больнице, опасность его жизни не грозит.

"Он находится в больнице, ничего больше сказать не можем. Завтра его, кажется, выпустят, поэтому мальчика передадут в руки специалистов по защите детей", - сказала представитель больницы.

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