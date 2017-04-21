ССР вернула Курлянскису изъятые во время обыска 116 000 евро

Служба спецрасследований (ССР) 21 апреля вернула вице-президенту концерна MG Baltic Раймондасу Курлянскису больше 116 000 евро, которые у него изъяли во время обыска.

Эру информацию DELFI подтвердил адвокат Ромуальдас Миклюшас. "Да, сегодня он забрал из ССР все эти деньги, – сказал адвокат. – Государственная налоговая инспекция (ГНИ) провела проверку и подтвердила, что этими деньгами он располагал легально, и даже большей суммой, т.е. всех денег достаточно и для операций, по которым показания дает Элигиюс Масюлис".

Решение вернуть деньги принял главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс.

ГНИ выяснила, что у Курлянскиса могли быть упомянутые суммы наличных – и даже больше, чем у него изъяли во время обыска. Это подтвердили и прокуроры, поскольку иные сведениям не были получены.

Между тем Масюлису не удалось вернуть изъятые у него во время обыска больше 250 000 евро. Больше двух недель назад суд рассмотрел дело и констатировал, что ограничение прав Масюлиса на найденные у него деньги обосновано.