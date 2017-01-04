ССР усматривает нарушения в деятельности главы Налоговой инспекции

Министерство финансов после получения этой информации начало расследование служебного проступка.

"Сегодня мы направили письмо, в котором информировали Минфин о том, что мы видим признаки дисциплинарного проступка", - сообщил в среду директор ССР Саулюс Урбанавичюс.

Он не детализировал, какая именно деятельность вызвала подозрения. ССР обычно расследует преступления, связанные с коррупцией.

Минфин сообщил, что на период расследования Д. Брадаускас будет отстранен выполнения служебных обязанностей, как только завершится срок его временной нетрудоспособности.

"ГНИ - одно из важнейших ведомств страны, поэтому деятельность его руководителя не должна вызвать никаких сомнений", - отметил в пресс-релизе министр финансов Вилюс Шапока.

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду заявил, что поддерживает позицию министра финансов Вилюса Шапокаса по поводу расследования деятельности главы Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнораса Брадаускаса.

"Премьер информирован о решении министра финансов по поводу начальника ГНИ Д. Брадаускаса и поддерживает позицию министра, а также его действия. Подозрения по поводу деятельности главы ГНИ необходимо расследовать и принять необходимые решения", - заявил BNS пресс-скеретарь премьера Томас Бяржинскас.

С самим Д. Брадаускасом BNS пока не удалось связаться.

Д. Брадаускас стал главой ГНИ в середине апреля 2015 года. До этого с июля 2014 года он временно занимал должность начальника инспекции.

51-летний Д. Брадаускас является сыном бывшего члена Сейма Литвы Бронюса Брадаускаса.