ССР провела обыски в компании Каунасской мэрии

В помещении компании Каунасской мэрии Kauno butų ūkis и в доме директора компании Мариюса Заборскаса сотрудники Службы спецрасследований (ССР) провели обыски.

Сообщается, что обыск провели и в доме бывшего руководителя компании, но пока эта информация не подтверждена.

По предварительным данным, расследуют возможную непрозрачную деятельность компании в сфере покупки автомобилей. Предполагают, что компания купила автомобили, не объявляя конкурс, однако источники в мэрии эту информацию опровергли.

Утверждают, что директор компании сам несколько дней назад информировал глав Каунасской мэрии о возможных действиях правоохраны.