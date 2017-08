ССР начала расследование утечки информации о Lietuvos energija

"Я указал незамедлительно начать внутреннее расследование возможного служебного нарушения. Пока ведется расследование, мы не можем предоставить больше информации, однако хочу заверить, что если информация подтвердится, то моя реакция будет строгой и принципиальной", - отметил в комментарии министр финансов Вилюс Шапока. В среду поступили сообщения о том, что в новый совет наблюдателей Lietuvos energija пока избраны лишь 4 из 5 членов - два независимых члена и два представителя Минфина. По данным BNS, репутация одного из прошедших отбор кандидатов вызвала сомнения у правоохранительных органов. Независимыми членами стали глава по проектом крупнейшей в мире нефтеперерабатывающей компании Saudi Aramco Дарюс Даубарас и директор по вопросам персонала производителя медоборудованя американского капитала Thermo Fisher Scientific Baltics Дайва Лубинскайте-Трайнаускене.

