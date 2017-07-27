США снимут минисериал "Чернобыль" в Литве

Планирующиеся американским телеканалом HBO съемки минисериала о Чернобыльской ядерной катастрофе - это второй проект подобного масштаба, который будет осуществляться в Литве, говорит глава Киноцентра Литвы Роландас Кветкаускас.

"Есть решение HBO снимать в Литве этот большой проект, который исключителен по своему объему. То, что канал такого масштаба приезжает снимать в Литве такую продукцию, говорит о двух вещах: у нас в Литве есть опытные люди из области кино, предоставляющие качественные услуги, потому что качество является одним из главных элементов в аудиовизуальной продукции, второе - налоговый стимул, который действует три года, действительно себя оправдал", - сказал Р. Кветкаускас BNS.

"По масштабу это можно сравнить со снимавшимся у нас BBC (сериалом) "Война и мир", мы говорим о втором проекте столь значительного масштаба - как в плане содержания, так и в финансовом плане - в Литве", - подчеркнул Р. Кветкаускас.

Однако раскрыть другие детали: каким будет объем договора, будут ли приглашены сниматься в сериале литовские актеры, - глава Киноцентра отказался, сославшись на преждевременность.

"Мы видим на практических примерах, как (сериал) BBC "Война и мир", который получил известность во всем мире, так и эти планы показывают, что налоговые инструменты тоже могут в небольшой стране амбициозно стимулировать кинопроекты", - сказал глава Киноцентра.

Английский национальный вещатель BBC в 2015 году снял в Литве шестисерийный телефильм "Война и мир" по одноименному роману русского писателя Льва Толстого

Вступившие в силу 1 января 2014 года поправки к Закону о налоге на прибыль позволяют создающим в Литве фильм производителям получать от частных спонсоров помощь в размере до 20% бюджета фильма. Между тем действующие в Литве прибыльно предприятия, которые хотят безвозмездно предоставить финансовые средства на создание фильма, могут уменьшить свои облагающиеся налогами доходы на ту сумму, на которую оказывают поддержку фильму, также на такую же сумму можно уменьшить и налог на прибыль (но не более чем на 75% всей подлежащей уплате суммы налога).

Пятисерийный сериал

СМИ США сообщают, что в пятисерийном минисериале "Чернобыль" советского ученого, которого Кремль назначил расследовать трагедию на АЭС, сыграет Джаред Харрис, больше всего известный благодаря своей роли в сериале "Безумцы".

В последние годы Д. Харрис сыграл в фильмах "Шерлок Холмс: Игра теней" и "Линкольн".

Один из крупнейших в США телеканалов HBO представил свои планы создать в следующем году минисериал о Чернобыльской ядерной катастрофе в среду на встрече Ассоциации телевизионных критиков.

HBO снял такие сериалы, как "Сопрано: Хроника мафии", "Клиент всегда мертв" ("Шесть футов под землей"), "Игры престолов" или "Мир Дикого Запада".

Последний научно-фантастический сериал в этом году получил больше всего номинаций Emmy - "телевизионного Оскара".

В результате произошедшего при проверке безопасности 26 апреля 1986 года взрыва четвертого реактора Чернобыльской АЭС в атмосферу поднялись облака радиоактивных загрязнений, достигшие территорий от Швеции до Греции.

Ядерное топливо горело 10 дней, а поднявшиеся радиоактивные частицы загрязнили до трех четвертей территории Европы. Целые территории в Белоруссии и на Украины стали нежилыми зонами.