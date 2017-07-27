СРР утверждает, что получает больше сообщений жителей о коррупции

Служба спецрасследований Литвы (ССР) утверждает, что получает все больше сообщений жителей о возможной коррупции, по ним ведется почти половина досудебных расследовний ССР.

Как отмечает ССР, в прошлом году были получены 1925 жалоб, сообщений, заявлений жителей, около трети из них - анонимные. Это на треть больше, чем в прежние годы: в 2015-ом было получено 1509 сообщений, в 2014-ом - 1316.

Служба утверждает, что по полученным в 2016 году сообщениям в целом было начато 26 досудебных расследований – это составляет лишь один процент от всех обращений жителей, остальные обоснованные жалобы были переданы другим службам. Невзирая на это, действия, начатые ССР по жалобам населения составляют около половины всех досудебных расследований: в 2016-ом из 57 расследований по жалобам населения было начато 26, в 2015-ом из 77 - 39, а в 2014-ом из 66 расследований – 20 были инициированы по жалобам населения.

"Увеличение полученных заявлений на 28% свидетельствует о том, что жители становятся все более нетерпимыми к коррупции. Больше всего обращаются по поводу деятельности муниципалитетов или их учреждений, по поводу предоставления административных и публичных услуг, услуг здравоохранения или фармацевтики, по поводу землеустроительных работ, а также публичных закупок", - говорится в сообщении.

ССР также отмечает, что в первом полугодии этого года уже получено почти 1000 заявлений, проблематичными сферами остаются медицина, самоуправления и муниципальные учреждения, публичные закупки.

ССР напоминает, что о фактах коррупции можно сообщить по телефонам анонимной службы, указанным на сайте stt.lt , а также через мобильную программу Pranešk STT "Сообщи ССР".