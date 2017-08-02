СРФП проводит обыски в Налоговой инспекции

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ru.DELFI.lt
среда, 2 августа 2017 г. 14:39
2 августа Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела обыски в Государственной налоговой инспекции (ГНИ).
© DELFI / Tomas Vinickas

Это подтвердила и ГНИ, однако никаких подробностей не указали.

Представитель СРФП Рута Андрюшкайте сказала DELFI:

"Могу лишь сказать, что в Вильнюсском управлении СРФП проводят расследование, связанное с мошенничеством с НДС. Оно было начато при посредничестве ГНИ. Проводят процессуальные действия, поэтому расследование пока комментировать не можем".

Ничего конкретного об обыске и расследовании не сообщила и ГНИ. Поэтому неясно, ни в каком отделении был проведен обыск, ни какой ущерб был нанесен, ни в пользу каких юридических или физических лиц действовал работник ГНИ.

Однако ГНИ распространила сообщение о том, что начато служебное расследование служебной в связи, возможно, незаконной деятельностью служащей ГНИ. Как только заподозрили нарушение закона, ГНИ обратилась в СРФП, а та начала расследование.

ГНИ указала, что если подозрения подтвердятся, то будет принято принципиальное решение в связи с дальнейшей работой провинившейся сотрудницы в ГНИ.

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