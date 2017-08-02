СРФП провела обыски в Налоговой инспекции и в доме служащей ГНИ

2 августа Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) провела обыски в Государственной налоговой инспекции (ГНИ) на рабочем месте одной из служащих и в ее доме.

Это подтвердила и ГНИ, однако никаких подробностей не указали.

Представитель СРФП Рута Андрюшкайте сказала DELFI:

"Могу лишь сказать, что в Вильнюсском управлении СРФП проводят расследование, связанное с мошенничеством с НДС. Оно было начато при посредничестве ГНИ. Проводят процессуальные действия, поэтому расследование пока комментировать не можем".

Ничего конкретного об обыске и расследовании не сообщила и ГНИ. Поэтому неясно, ни в каком отделении был проведен обыск, ни какой ущерб был нанесен, ни в пользу каких юридических или физических лиц действовал работник ГНИ.

Начальник Вильнюсского управления СРФП Дайнюс Баршаускас сказал, что расследование проводят по факту возможного сокрытия НДС, а государству мог быть нанесен ущерб на сумму около 1 млн. евро.

"Сегодня провели два обыска, один - на рабочем месте служащей ГНИ, другой - в доме той же женщины. Подозрения не предъявлены, обыск проведен сегодня, во время обыска получены важные данные - их еще надо проанализировать, проверить и решить, есть ли основания для выдвижения обвинений", - сказал он.

По словам Баршаускаса, есть данные о том, что сотрудница ГНИ могла помочь избежать уплаты НДС шести вильнюсским компаниям.

"Все они находятся в Вильнюсе, все связаны между собой. Ущерб бюджету - почти миллион евро", - сказал он.

Однако ГНИ распространила сообщение о том, что начато служебное расследование служебной в связи, возможно, незаконной деятельностью служащей ГНИ. Как только заподозрили нарушение закона, ГНИ обратилась в СРФП, а та начала расследование.

ГНИ указала, что если подозрения подтвердятся, то будет принято принципиальное решение в связи с дальнейшей работой провинившейся сотрудницы в ГНИ.