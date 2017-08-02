СРФП провела обыски в Налоговой инспекции и в доме служащей ГНИ

Это подтвердила и ГНИ, однако никаких подробностей не указали.
Представитель СРФП Рута Андрюшкайте сказала DELFI:
"Могу лишь сказать, что в Вильнюсском управлении СРФП проводят расследование, связанное с мошенничеством с НДС. Оно было начато при посредничестве ГНИ. Проводят процессуальные действия, поэтому расследование пока комментировать не можем".
Ничего конкретного об обыске и расследовании не сообщила и ГНИ. Поэтому неясно, ни в каком отделении был проведен обыск, ни какой ущерб был нанесен, ни в пользу каких юридических или физических лиц действовал работник ГНИ.
Начальник Вильнюсского управления СРФП Дайнюс Баршаускас сказал, что расследование проводят по факту возможного сокрытия НДС, а государству мог быть нанесен ущерб на сумму около 1 млн. евро.
"Сегодня провели два обыска, один - на рабочем месте служащей ГНИ, другой - в доме той же женщины. Подозрения не предъявлены, обыск проведен сегодня, во время обыска получены важные данные - их еще надо проанализировать, проверить и решить, есть ли основания для выдвижения обвинений", - сказал он.
По словам Баршаускаса, есть данные о том, что сотрудница ГНИ могла помочь избежать уплаты НДС шести вильнюсским компаниям.
"Все они находятся в Вильнюсе, все связаны между собой. Ущерб бюджету - почти миллион евро", - сказал он.
Однако ГНИ распространила сообщение о том, что начато служебное расследование служебной в связи, возможно, незаконной деятельностью служащей ГНИ. Как только заподозрили нарушение закона, ГНИ обратилась в СРФП, а та начала расследование.
ГНИ указала, что если подозрения подтвердятся, то будет принято принципиальное решение в связи с дальнейшей работой провинившейся сотрудницы в ГНИ.