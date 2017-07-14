Сравнили зарплаты врача и газонокосильщика: Литве пора делать выводы

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ru.DELFI.lt
пятница, 14 июля 2017 г. 09:13
В Литве обычный газонокосильщик может заработать больше, чем врач с высшим образованием и опытом работы.
© Facebook nuotr.

Это выяснилось, после того как сравнили два объявления о свободных вакансиях – этот монтаж фотографий быстро распространяют в фейсбуке.

Клайпедская служба по установлению степени инвалидности ищет старшего специалиста (врача), газонокосильщику также работу предлагают в Клайпеде, в компании Švarus namas.

Врач должен быть с высшим образованием, должен работать на компьютере, у него должен быть опыт работы не меньше года.

Газонокосильщику достаточно среднего образования, иметь водительские права категории B и не иметь вредных привычек. Опыт работы - дополнительный бонус.

все нормально, если бы не предлагаемая зарплата: газонокосильщику предлагают 912 евро в месяц, а врачу – всего 692 евро. В обоих случаях это зарплата "на бумаге".

Сравнили зарплаты врача и газонокосильщика: Литве пора делать выводы
© Facebook nuotr.

Замдиректора службы Альвидас Гаршва признал DELFI, что врача за такую зарплату ищут.

"Мы государственное учреждение, такие зарплаты. Мы уже долго ищем, очень трудно. Больше приходит молодежи – резиденты, или только окончившие университет, семейные врачи. Молодых еще с горем пополам уговариваем, но и в их среде идет ротация. Начинают работать, получают опыт и уходят. Столько учиться и получать такую зарплату... Проблема – во всем", – признал собеседник, заметив, что низкие зарплаты и у других работников социальных служб, например, социальных работников.

Гаршва не скрывал, что возмущают не только низкие зарплаты, но и сложные условия труда.

Он заметил, что если бы зарплаты в стране были выше, то все почувствовали бы себя иначе и погасили имеющиеся долги.

Замдиректора ЗАО Švarus namas Альгирдас сказал DELFI, что одного газонокосильщика они уже приняли на работу.

"В его функции входит не только скашивание травы, поэтому и зарплата такая. Работа есть круглый год – и лисья убрать, и кусты постричь, и снег с помощью бензинового агрегата убрать. Человек нужен думающий", – сказал он, заметив, что если человек не умеет выполнять какую-то работу, его обучают.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал DELFI, что это – хороший пример того, каких законов рынка нет в госсекторе.

"В секторе здравоохранения проблема, наверное, видна лучше всего. Но и в других – образования, например, и любом государственном – зарплаты в разы отличаются от тех, которые должны получать конкретные работники в силу своей компетентности. Это еще раз показывает, что у государства совсем нет денег. Можно сказать, оно неплатежеспособно и не может платить адекватные зарплаты в госсекторе такого масштаба", – сказал он.

По словам экономиста, это – одна из причин, по которой у нас все еще высок процент эмигрирующих граждан.

"Специалисты этих сфер не могут трудоустроиться в частном секторе, по сути они в клетке. У них есть лишь два варианта – работать за неадекватную зарплату в Литве или уезжать в другие страны ЕС", – сказал Мачюлис.

По его словам, если решение этой проблемы по-прежнему будут откладывать, не останется квалифицированных учителей, преподавателей, врачей, медсестер и других профессионалов.

"Единственное решение – пересмотреть размер госсектора и понять, что у Литвы нет денег на содержание 400 000 работников. Их число должно сократиться не на 10%, a наверное на 25%, чтобы хватило средств на более адекватные зарплаты", – сказал экономист.

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