Сравнили зарплаты врача и газонокосильщика: Литве пора делать выводы

Это выяснилось, после того как сравнили два объявления о свободных вакансиях – этот монтаж фотографий быстро распространяют в фейсбуке.
Клайпедская служба по установлению степени инвалидности ищет старшего специалиста (врача), газонокосильщику также работу предлагают в Клайпеде, в компании Švarus namas.
Врач должен быть с высшим образованием, должен работать на компьютере, у него должен быть опыт работы не меньше года.
Газонокосильщику достаточно среднего образования, иметь водительские права категории B и не иметь вредных привычек. Опыт работы - дополнительный бонус.
все нормально, если бы не предлагаемая зарплата: газонокосильщику предлагают 912 евро в месяц, а врачу – всего 692 евро. В обоих случаях это зарплата "на бумаге".
Замдиректора службы Альвидас Гаршва признал DELFI, что врача за такую зарплату ищут.
"Мы государственное учреждение, такие зарплаты. Мы уже долго ищем, очень трудно. Больше приходит молодежи – резиденты, или только окончившие университет, семейные врачи. Молодых еще с горем пополам уговариваем, но и в их среде идет ротация. Начинают работать, получают опыт и уходят. Столько учиться и получать такую зарплату... Проблема – во всем", – признал собеседник, заметив, что низкие зарплаты и у других работников социальных служб, например, социальных работников.
Гаршва не скрывал, что возмущают не только низкие зарплаты, но и сложные условия труда.
Он заметил, что если бы зарплаты в стране были выше, то все почувствовали бы себя иначе и погасили имеющиеся долги.
Замдиректора ЗАО Švarus namas Альгирдас сказал DELFI, что одного газонокосильщика они уже приняли на работу.
"В его функции входит не только скашивание травы, поэтому и зарплата такая. Работа есть круглый год – и лисья убрать, и кусты постричь, и снег с помощью бензинового агрегата убрать. Человек нужен думающий", – сказал он, заметив, что если человек не умеет выполнять какую-то работу, его обучают.
Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал DELFI, что это – хороший пример того, каких законов рынка нет в госсекторе.
"В секторе здравоохранения проблема, наверное, видна лучше всего. Но и в других – образования, например, и любом государственном – зарплаты в разы отличаются от тех, которые должны получать конкретные работники в силу своей компетентности. Это еще раз показывает, что у государства совсем нет денег. Можно сказать, оно неплатежеспособно и не может платить адекватные зарплаты в госсекторе такого масштаба", – сказал он.
По словам экономиста, это – одна из причин, по которой у нас все еще высок процент эмигрирующих граждан.
"Специалисты этих сфер не могут трудоустроиться в частном секторе, по сути они в клетке. У них есть лишь два варианта – работать за неадекватную зарплату в Литве или уезжать в другие страны ЕС", – сказал Мачюлис.
По его словам, если решение этой проблемы по-прежнему будут откладывать, не останется квалифицированных учителей, преподавателей, врачей, медсестер и других профессионалов.
"Единственное решение – пересмотреть размер госсектора и понять, что у Литвы нет денег на содержание 400 000 работников. Их число должно сократиться не на 10%, a наверное на 25%, чтобы хватило средств на более адекватные зарплаты", – сказал экономист.