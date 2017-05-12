Сравнили цены в Литве и Польше: результат удивил

Агентство SeeNext решило сравнить цены на товары в Литве и Польше и провело тщательное исследование потребительской корзины в Литве и Польше.

Результат удивил – похоже, что дешевле все же покупать продукты не в Польше, а в Литве.

Исследование компания SeeNext провела 30 апреля-2 мая 2017 г., сравнивали цены на популярные товары в магазинах Сувалок (Польша) и Литвы.

Во время исследования в Сувалках сравнивали цены в популярных магазинах: Biedronka, Tesco, Lidl и Kaufland. Цены сравнивались с ценами в литовских Maxima, Lidl, Rimi, IKI и Norfa, в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе. Сравнивали цены без скидок.

Сравнивали цены на 17 товаров: литовская картошка (1 кг), литовская капуста (1 кг), морковь (1 кг), молоко (2% жирности, 1 л), сливочное масло (180 г), творог (9% жирности, 500 г), вареная колбаса (300 г), куриное филе (1 кг), сахар-песок (1 кг), минеральная вода (1,5 л), макароны Spaghetti (400 г), ржаной хлеб (700 г), подсолнечное масло (1 л), длиннозерный белый рис (800 г), пшеничная мука (2 кг), коричневые куриные яйца (10 шт., L размер), бананы (1 кг).

Цены на товары, приобретенные в Сувалках, пересчитаны по курсу на 30 апреля.

Потребительская корзина самой дешевой – 15,02 евро – оказалась в магазинах Lidl в Литве, а самой дорогой она была в магазинах Tesco в Польше – 19,30 евро

В других литовских магазинах тоже было дешевле, чем в Польше: в Maxima - 16,09 евро, в Norfa – 16,36 евро, а в Rimi – 16,40 евро. Самой дорогой в Литве была потребительская корзина в IKI – 17,73 евро.

В Польше лидирует Biedronka - 16,86, в Kaufland такая корзина обошлась бы в 18 евро, а в Lidl в Сувалках - 17,73 евро.