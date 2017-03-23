Сравнили цену на лекарство в Литве и Польше: куда уходит разница в цене

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ru.DELFI.lt
четверг, 23 марта 2017 г. 15:19
Литовские потребители по-прежнему активно сравнивают цены на лекарства в Литве и Польше, в социальных сетях появилось сравнение цен на лекарственный препарат DEXILANT.
Lyginamo vaisto kaina
© Asociacijos nuotr.

Литовская ассоциация фармацевтов в пресс-релизе представила, из чего состоит цена на конкретное лекарство. Большая часть цены – 8,4 евро - это цена производителя, оптовик получает – 0,59 евро, аптека 1,52 евро, НДС 2,21 евро. НДС выходит больше, чем доход аптеки и оптового распространителя вместе взятых.

Во всех случаях цену на лекарство в Литве устанавливает производитель: государство может (и должно) вести переговоры о ценах с производителем, но окончательное решение зависит не от него, а от результата переговоров с производителем и размера рынка.

Важно обратить внимание, что Литва по тарифу НДС на некомпенсируемые лекарства является одной из трех стран ЕС, которые отличаются самыми высокими налогами (в Литве - 21%); в других странах налоги меньше – в Польше – 8%, Германии – 7%, Бельгии – 6%, Великобритании – 0%.

Lyginamo vaisto kaina
Lyginamo vaisto kaina
© Asociacijos nuotr.


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