Сравнение цен в Польше и Литве: разница очевидна

В выходные мы задумали поехать в Польшу за покупками. Списка не составляли, поэтому покупали более менее то же самое, что покупаем в Литве.

Сначала некоторые цены казались невероятно низкими, но оказалось, что они такие на самом деле. Цены на некоторые товары в Литве и Польше отличаются в разы.

Особенно в глаза бросается разница в ценах на прохладительные напитки, к примеру, 2 л лимонада в ТЦ Tesco стоили 0,61 евро и никакого депозита. Также невероятно низкие цены на алкоголь. Пока литовские политики борются с алкоголем, повышают алкоголь, своими глазами я видел как соотечественники везут полные тележки пива, сидра и упаковками ставят их в свои багажники (...).

Вот сравнение цен на основные товары в Литве и Польше. Дорога из Каунаса обошлась в 12 евро, уехали мы в воскресенье утром (~ 8 ч.), обедали уже дома.