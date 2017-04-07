Сравнение цен в Польше и Литве: разница очевидна

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ru.DELFI.lt
пятница, 7 апреля 2017 г. 13:36
В выходные мы задумали поехать в Польшу за покупками. Списка не составляли, поэтому покупали более менее то же самое, что покупаем в Литве.
© DELFI skaitytojas

Сначала некоторые цены казались невероятно низкими, но оказалось, что они такие на самом деле. Цены на некоторые товары в Литве и Польше отличаются в разы.

Особенно в глаза бросается разница в ценах на прохладительные напитки, к примеру, 2 л лимонада в ТЦ Tesco стоили 0,61 евро и никакого депозита. Также невероятно низкие цены на алкоголь. Пока литовские политики борются с алкоголем, повышают алкоголь, своими глазами я видел как соотечественники везут полные тележки пива, сидра и упаковками ставят их в свои багажники (...).

Вот сравнение цен на основные товары в Литве и Польше. Дорога из Каунаса обошлась в 12 евро, уехали мы в воскресенье утром (~ 8 ч.), обедали уже дома.

Сравнение цен в Польше и Литве: разница очевидна
© DELFI skaitytojas


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