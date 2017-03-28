Способного химика подозревают в убийстве семьи

Полиция пока официально личность подозреваемого не подтверждает.

После окончания школы Анупрайтис изучал в Ливерпульском университете химию.

"Мне всегда нравилась химия. Несмотря на то, что в последние школьные годы я думал изучать менеджмент или экономику, в итоге выбрал химию. Некоторые люди спрашивают меня, почему я уехал в Ливерпуль, ведь мог учиться в Литве, в родном городе. Я хотел чего-то большего, чем просто химия. Меня интересуют нанотехнологии", - сказал Анупрайтис во время учебы в Ливерпуле.

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"Лекторы знают свою работу, пытаются объяснять. Конечно, учиться - моя задача, никто за меня это не сделает", - сказал он.

Анупрайтис утверждал, что большинство литовцев любит баскетбол и боевые искусства. Он рассказывал и о своей семье.

"Я люблю баскетбол и тхэквондо. Я оставил семью, друзей и страну. Я оставил свой маленький и красивый мир, поскольку хотел осуществить мои большие мечты. Если бы время повернулось вспять, я принял бы такое же решение", - сказал Анупрайтис.

После окончания учебы он вернулся на родину.

DELFI напоминает, что в Каунасском районе в понедельник вечером обнаружили трупы четырех человек с огнестрельными ранениями. Под подозрением оказался сын одного из убитых.

Предполагают, что убийство было совершено не в понедельник, а раньше. Около 50 полицейских прочесывали окрестности в поисках подозреваемого. Это до сих пор не попадавший в поле зрения полиции молодой человек, работавший охранником. С места преступления он ушел, прихватив законно хранившееся в доме оружие (боевое и газовое).

28 марта полиция сообщила, что ищет подозреваемого по всей Литве и за границей.

Подозреваемого объявили в международный розыск.