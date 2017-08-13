Список проверенных лакомств: что в это году обязательно надо попробовать в Паланге

Журналист посол DELFI в сфере туризма Ориюс Гасановас на этот раз обратился к кулинарным туристам и к тем, кто во время отпуска любит попробовать что-то интересное. Он представляет тщательно проверенный список интересных открытий в Паланге. Возможно, в следующий раз вы захотите съездить в Палангу не ради отдыха и моря, а именно ради вкусной еды.

В Паланге он целый месяц. Особое внимание уделял заведениям общепита, поэтому посещал их три раза в день - утром, днем и вечером. Бывало всякое: и разочарования, и несъедобные блюда, и наоборот – открытия! Нашел такие места и блюда, которые с удовольствием перенес бы в родной Вильнюс, а может и другие города мира.

За месяц на питание в заведениях общепита было истрачено чуть больше 1000 евро.

Все логично – около 35 евро в день. На каждый раз по 10 евро с хвостиком, дешевле невозможно, утверждает автор.

За время проведенное в Паланге были всякие эксперименты - и бутерброды и каши по 2 евро и места, где угощали бесплатно.

Самый дорогой ужин в Паланге обошелся автору примерно в 40 евро на человека, на троих было истрачено около 200 евро.

Автор представляет список из 10 лучших, по его мнению, мест.

1. Самая большая картофельная бабка в мире

Такую готовят на ул. Юратес в кафе Sėklytėlė. Большинство туда ходит ради цеппелинов и их фирменного жаренного хлеба с сыром и майонезом. Порции впечатляют. Но, когда вы заказываете бабку, официант обязательно предупредит, что вас ждет настоящая бомба.

Она говорит не о калориях или жирах, а о размерах. Бабка не меньше 30 см в диаметре или даже больше. И достаточно толстая! Еще ее поливают как минимум кружкой соуса со сметаной и шкварками... В бабке есть и мясо. Бабка вкусная и хрустящая.

По словам официантов, это блюдо рассчитано не на одного и даже не на двух едоков. Некоторые едят ее вчетвером. Стоимость такой бабки – 10 евро. Блюдо придется ждать около часа. Но оно того стоит!

Seklytėlės kūgelis © Orijus Gasanovas

2. Шелковые сырники в Vandenis

Ресторан-клуб Vandenis на аллее Бирутес и без того пользуется популярностью – практически все время в июле там стояли очереди людей – стоит его еще упомянуть. Vandenis одним из первых предлагает традиционную еду литовской кухни – картошку с лисичками. Но стоит она недешево, поэтому речь пойдет не о ней.

Самое лучшее блюдо этого ресторана - сырники. Три больших сырника с вареньем и сметаной. Стоят они 7 евро. Ждать их придется 15 минут.

Vandenio varškėčiai © Orijus Gasanovas

3. Немецкая традиция – колбаска с соусом карри

Наконец-то в Паланге появилась хорошая уличная еда. И это не совершенные кебабы - их здесь все равно еще никто не готовит, эта ниша пустует.

Хит этого лета – колбасная Van Wurst на ул. Й.Басанавичюса. В ней готовят короткие и длинные хот-доги с колбасками разного вкуса.

Больше всего стоит внимания тарелка Curry wurst в немецких традициях.

Выбираете колбаску – "Краковскую копченую" или "Баварскую белую" , вам ее обжаривают, потом нарезают, кладут на тарелку, поливают соусом с карри. В качестве гарнира берете картошку – или обычную бельгийскую или батат. Можно назвать это блюдо вашим бесплатным билетом в Берлин или Гамбург.

Эту "точку" в Паланге я проверял дважды. Оба раза было идеально. За колбаску заплатите 4 евро, за картошку 2,5 евро.

Dešrelė su kario padažu © Orijus Gasanovas

4. Гаспачо у семьи Сабонисов

Арвидас и Ингрида сабонисы много лет прожили в Испании, поэтому свои кулинарные открытия они перенесли в Палангу. В их семейном ресторане Pušų paunksnėje все это можно попробовать. Правда, это один из самых роскошных ресторанов Паланги. Но не все там дорого.

Два самых дешевых блюда - это рекомендуемый мной гаспачо и блинчики с ветчиной и сыром. Оба они стоят по 8 евро. К гаспачо подают нарезанные помидоры, сладкий перец, огурцы, лук, зелень, гренки. Их можно добавлять в суп, а можно и не добавлять.

Кроме того, здесь вас ждут и другие бесплатные "бонусы". Например, можно повстречать обедающих известных баскетболистов, а обслуживает клиентов дочь Сабонисов Аушрине. Она учится в Лондоне, а летом работает в семейном ресторане.

Šalta pomidorų sriuba © Orijus Gasanovas

5. Десерт в горшочке

Onorė - солидный ресторан в гостинице Ambertonна ул. М.Валанчяус. Он находится недалеко от католической церкви. Автор посетил его дважды и оба раза там пировали священники, один из них говорил по-итальянски, другие были литовцами. Автор пришел в ресторан ради фирменного десерта.

Его подают в цветочном горшочке, он напоминает чернозем с маленьким ростком. Оформление настолько оригинально, что трудно себе представить, что это съедобно.

Orijus Gasanovas © Orijus Gasanovas

Повара Onorė положили туда столько ингредиентов, что перечислить их все очень сложно. В нем есть мороженое, крем, что-то напоминающее крошки печенья Oreo, что-то печеное, что-то холодное... Самый интересный ингредиент, который мне назвала официантка – томатный джем!

Стоит этот десерт 6 евро. К нему обязательно возьмите чай или кофе.

Desertas vazonėlyje © Orijus Gasanovas

6. Гуляш для любителей мяса

На ул. С.Дауканто находится ресторан украинской кухни Vila Žvaigždė. В нем все блюда хороши, но особенно запоминается боргач (венгерский гуляш по-закарпатски).

Если вы очень любите мясо, то это блюдо - для вас. Боргач готовят из тушеной говядины. Его подают в горшочке с двумя булочками и зеленым луком. Гуляш стоит 6 евро.

Užkarpatės guliašas © Orijus Gasanovas

7. Бабл вафли с мороженым

Хит этого лета в Паланге - бабл вафли с мороженным и различными добавками. Их продают на ул. Й.Басанавичюпса. Очередь у торговой точки стоит в любое время дня и в любую погоду.

Сейчас их продают уже не в одном, а как минимум в 10 местах. Но не повсюду они одинаково красивые и вкусные. Самые вкусные, по мнению автора статьи, они в – кафе-мороженом Yogugu. Только там бабл вафли наполняют настоящим итальянским мороженым да и добавки вкуснее. Вот и очередь там стоит самая длинная.

Порция такого мороженого стоит 4 евро, а за добавки еще по 0,5 евро.

Ledai burbuliniame vaflyje © Orijus Gasanovas

8. Жареная нога динозавра

В Палангу пришло еще одно испытанное в мире блюдо уличной еды - на ул. Й.Басанавичюса открылся киоск Kala-Kuoka с LED-экранами, на которых показывают огонь. Там продают огромные жареные индюшачьи ножки! Казалось бы, это место должно было стать популярнее мороженого с бабл вафлями, но почему-то не стало.

В Америке это блюдо называют – ногами динозавров.

Голень индюка массой около 400 г готовят несколько часов. Сначала ее подкоптят, потом покрывают специальной глазурью а затем жарят до хрустящей корочки.

Американцы стоят за ними в огромных очередях.

В Паланге это блюдо стоит 4,5 евро, а в Америке дороже - 7 долларов.

Kalakuto kulšis © Orijus Gasanovas

9. Картофельные драники

В легендарном ресторане Vila Ramybė на ул. Витауто рекомендую попробовать картофельные драники. Здесь подают большую порцию - на нее уходит около килограмма картошки.

Три огромных блина до хрустящей корочки жарят в масле и подают со сметаной или другим соусом на выбор. Многие берут блины с мясом или лососем, но это будет еще больше, даже двое с трудом осиливают такую порцию.

Порция стоит 9 евро, ждать блюдо придется около получаса.

© Orijus Gasanovas

10. Мороженое во фруктах

И в завершение - мороженое во фруктах. Его предлагает киоск Fun for feet в новом развлекательном комплексе Melt на ул. Й.Басанавичюса.

Люди приходят в это место в основном ради педикюра, который делают рыбки. В стоимость процедуры входит порция мороженого. Можно купить и одно мороженое, это будет стоить 5 евро. Мороженое подают в апельсине, манго или ананасе. Мороженое смешивают с мякотью плода.