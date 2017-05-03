Спикер Сейма: укрупнение университетов не обязательно обеспечит качество

"То, что заявляет правительство, что мы должны обеспечить качество, что должны обеспечить науку - да, это правильно, университеты должны так работать. Но не всегда укрупнение решает вопрос качества. Поэтому вариантов может быть больше, чем предложено сейчас", - сказал спикер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas .

Он отметил, что предложения Кабмина по реформе сети высших школ пока являются лишь "объектом дискуссий".

До прихода в сейм В. Пранцкетис возглавлял Факультет агрономии Университета им. Александраса Стульгинскиса в Каунасе.

Выработавшая предложения по реорганизации сети вузов рабочая группа, которая была сформирована премьером, предлагает оставить в Литве два университета международного уровня в Вильнюсе и Каунасе, а также две технологических университета - в столице и в Клайпеде.

Предлагается оставить Вильнюсский университет, присоединив к нему Университет им. Миколаса Ромера, Литовский университет эдукологии, Шяулйский университет. Планируется создать новый Каунасский университет, который поглотит Каунасский технологический университет, Университет им. Витаутаса Великого, Литовский университет спорта и Сельскохозяйственный Университет им. Александраса Стульгинскиса.